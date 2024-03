O que é quimioterapia? Entenda tratamento de Kate Middleton contra o câncer

A princesa de Gales, Kate Middleton, de 42 anos, anunciou nesta sexta-feira, 22, que foi diagnosticada com câncer e está realizando quimioterapia. A notícia foi compartilhada em um vídeo divulgado nas redes sociais. Nele, a princesa conta que a notícia foi um choque, mas que ela está bem e se sentindo mais forte a cada dia.

Em janeiro, Kate havia passado por uma cirurgia abdominal. À época, segundo ela, a condição não era tratada como câncer. A confirmação ocorreu somente a partir de testes realizados depois da cirurgia. A princesa não especificou, contudo, qual o tipo de câncer enfrenta, e pediu privacidade para lidar com o seu tratamento.

O que é quimioterapia?

É um tipo de tratamento baseado na aplicação de medicamentos e que age inibindo a replicação acelerada e o crescimento das células, segundo a oncologista Rachel Riechelmann, chefe do departamento de Oncologia Clínica do A.C.Camargo Cancer Center, em São Paulo. “O câncer é resultado do crescimento desordenado de células e a quimioterapia é o principal tratamento para a doença hoje”, explica.

PUBLICIDADE Apesar de a princesa ter comentado no vídeo que está realizando sessões de quimioterapia “preventivas”, a especialista pontua que este não é o termo mais assertivo para esse tipo de tratamento. Segundo ela, a quimioterapia é sempre para tratar algo já diagnosticado, nunca para prevenir. “O que provavelmente as pessoas querem dizer com ‘preventiva’ é a quimioterapia de uso curativo, chamada de adjuvante. Ela ocorre em situações em que, apesar de o câncer estar localizado em um órgão, ou seja, não ter se espalhado pelo corpo, ainda há chances de existirem células cancerígenas circulando no sangue. É uma forma de impedir que o câncer se espalhe pelo corpo e tem grandes chances de sucesso”, descreve.

Rachel destaca, contudo, que a quimioterapia também é indicada nos casos em que houve metástase (disseminação do câncer pelo corpo), mas que, nesses casos, o tratamento pode ser chamado de “paliativo” ou neoadjuvante. “Trata-se de um quadro mais avançado da doença”, esclarece.

Segundo ela, a quimioterapia é altamente efetiva, especialmente quando ainda não houve metástase.

A quimioterapia é recomendada para quais tipos de câncer?

Diversos, segundo a oncologista. “É possível tratar tumores de estômago, intestino, bexiga, ovário, mama, útero, pulmão, entre outros”, lista.

Ainda de acordo com a médica, há vários tipos de quimioterapia – inclusive, muitas vezes há mais de uma opção para o mesmo tipo de câncer. “Para o de estômago, por exemplo, há três tipos de quimioterapia disponíveis”, exemplifica.

Em relação à duração do tratamento, o oncologista Thiago Jorge, do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, conta que varia de acordo com o quadro de cada paciente. “Pode durar três meses, um ano ou muitos anos”, informa.

Quais os efeitos colaterais da quimioterapia?