Tomar café em jejum faz mal? Especialistas esclarecem

THE WASHINGTON POST – Para a maioria das pessoas, é improvável que tomar uma xícara de café com o estômago vazio cause problemas. Mas uma sacudida de café matinal com a barriga vazia pode exacerbar os sintomas de pessoas com estômagos sensíveis, predispostas a determinadas condições gastrointestinais, como refluxo gastroesofágico, ou que já tenham danos ao revestimento do estômago, como aquelas com gastrite erosiva ou úlceras, diz Kim Barrett, professora de fisiologia na Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia em Davis e membro do conselho administrativo da American Gastroenterological Association.

Considere também a cafeína. O cortisol, o hormônio do estresse que produz a resposta de luta ou fuga, geralmente é mais alto pela manhã e, para algumas pessoas, uma dose de cafeína pode aumentar seu efeito.

PUBLICIDADE O cortisol também é capaz de elevar os níveis de açúcar no sangue. Por isso, os consumidores de café com diabetes podem combinar uma proteína com um carboidrato em uma refeição matinal para equilibrar os níveis de açúcar no sangue, comenta Courtney Delpra, nutricionista registrada da Cleveland Clinic. Pesquisas mostram que o café pode ser ácido e estimular a produção de ácido estomacal, mas isso provavelmente não será um problema para a maioria das pessoas. Um estudo com 8 mil voluntários saudáveis não encontrou nenhuma ligação significativa entre o consumo de café e os quatro principais distúrbios gastrointestinais superiores, incluindo úlceras e problemas de refluxo.

Quanto ao estômago, ele é “extremamente bem equipado para se proteger”, afirma Barrett. O café “provavelmente não danificará o revestimento do estômago, a menos que haja alguma doença subjacente”, garante ela.

Como evitar a acidez

Dependendo de como o café é preparado e servido, você poderá evitar parcialmente o problema da acidez. Os especialistas sugerem:

Experimentar uma torra de café mais escura. Ela tende a estimular menos a secreção de ácido estomacal.

Tomar café frio. Descobriu-se que a infusão a frio tem concentrações mais baixas de compostos ácidos do que a infusão a quente.

Adicionar leite ou creme ao café. Os laticínios podem ajudar a tamponar o ácido do estômago.

O resultado final

Para a maioria das pessoas, tomar uma xícara de café com o estômago vazio não causará nenhum dano. Até mesmo as pessoas com estômago sensível podem reduzir o risco de distúrbios estomacais preparando um café de torra mais escura ou tomando a bebida com um pouco de leite.

