Feriado de 7 de setembro: RS deve ter novamente temporais; veja ainda como fica o clima em SP

Depois da passagem de um ciclone extratropical sobre o litoral do Rio Grande do Sul e do Uruguai que deixou ao menos 37 mortos, além de cidades destruídas, temporais devem atingir novamente o Estado. Segundo a Climatempo, novas áreas de nuvens carregadas se formaram sobre parte do Estado e no Uruguai. No decorrer desta quinta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, estas nuvens se espalham sobre o Rio Grande do Sul.

“A chuva mais volumosa deve ocorrer no centro-sul do Estado. No norte gaúcho e na Grande Porto Alegre, o sol até pode aparecer um pouco, mas a chuva ocorre a qualquer hora e também pode ser forte”, acrescenta a Climatempo.

Segundo a empresa brasileira de meteorologia, a presença novamente de nuvens cumulonimbus impactam na possibilidade de rajadas intensas de vento. “Será em torno dos 80 km/h, como ocorreu na região de Canguçu. No entanto, as rajadas podem chegar aos 90 km/h no litoral sul.”

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica grandes acumulados de chuva, principalmente, no extremo sul do Estado gaúcho, com volumes que podem superar 70 milímetros em algumas áreas.

Pessoas caminham por casas destruídas no município de Muçum, no Rio Grande do Sul, após passagem de ciclone extratropical. Foto: Silvio Ávila/AFP

Nova frente fria

Para sexta-feira, 8, espera-se a formação de uma nova frente fria que vai espalhar ainda mais a chuva sobre o Sul do País. A chuva deve ser mais frequente e volumosa sobre as áreas de serra e planalto. As outras regiões podem até registrar alguns períodos com a presença do sol, ao longo do dia.

O avanço desta nova frente fria vai potencializar a instabilidade e provocar acumulados de chuva de até 100 mm em parte do Rio Grande do Sul, podendo atingir as mesmas áreas impactadas pela chuva dos últimos dias, de acordo com o Inmet.

“Diante disso, o Inmet alerta a população para a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo e dos avisos meteorológicos especiais nos próximos dias, além de seguir as recomendações da Defesa Civil Nacional”, acrescenta o instituto.

No sábado, 9, a previsão é de diminuição da nebulosidade da chuva no centro-oeste sul do Rio Grande do Sul. “Na fronteira com o Uruguai e no litoral sul nem deve chover. No entanto, a Grande Porto Alegre, a serra e o planalto e também o litoral norte do Rio Grande do Sul vão passar o sábado com predomínio de céu nublado e chuva, que pode ser forte em alguns momentos”, afirma a Climatempo.

Com o afastamento da frente fria, no domingo, 10, a previsão é de que o sol já reapareça até com força sobre todo o Rio Grande do Sul. Mesmo assim, algumas pancadas de chuva com raios podem voltar a ocorrer no período da tarde e da noite na região central e oeste do Estado.

São Paulo registra mudança de tempo

A frente fria que se formou no Sul do Brasil, junto com o ciclone extratropical, avançou para o Sudeste e mudou o tempo já na terça-feira, 5, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, em parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. A cidade de São Paulo também registrou tempo nublado na quarta-feira, 6.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a quinta-feira de feriado começou com muitas nuvens, mas, ainda pela manhã, o sol pode aparecer, o que vai facilitar a elevação da temperatura.

“O ar quente e seco ganha força, o que vai garantir o predomínio de sol e a rápida elevação da temperatura nos próximos dias. Em contrapartida, os índices de umidade apresentam declínio”, afirma o CGE.

Segundo a Meteoblue, nesta quinta, os termômetros oscilam entre 15ºC e 24ºC, sem possibilidade de chuva.

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias:

Quinta-feira: entre 15ºC e 24ºC

Sexta-feira: entre 15ºC e 29ºC

Sábado: entre 18ºC e 30ºC - possibilidade de chuva

Domingo: entre 17ºC e 25ºC

Segunda-feira: entre 16ºC e 30ºC

Como agir quando ocorrer inundação, de acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul?

Evite o deslocamento para regiões afetadas;

Se seguro, permaneça em casa;

Se morar em área de risco, abandone o local com antecedência;

Separe os documentos importantes e embale-os em sacos plásticos;

Ao sair desligue a chave geral de eletricidade, água ou gás;

Evite atravessar as águas de carro ou a pé;

Se ficar isolado em local inseguro chame imediatamente o Corpo de Bombeiros.

O que se deve fazer após a inundação?