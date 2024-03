Onda de calor: SP, MS e PR estão em alerta de ‘grande perigo’, diz Inmet; veja previsão

Mais de 1,6 mil municípios de partes de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás estão em alerta de perigo para onda de calor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A classificação de risco passou a valer no sábado, 16, e dura até o final da tarde da segunda-feira, 18.

Segundo o Inmet, isso significa que há risco à saúde por causa de temperaturas 5ºC acima da média. A maior parte aparece no estrato de perigo potencial – com um risco leve à saúde –, enquanto partes de Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul estão em alerta de perigo máximo.

Entre as diferentes classificações, todo Estado de São Paulo está em alerta. Todo Rio de Janeiro está pintado de amarelo no mapa do Inmet, de perigo potencial.

Área com alerta de grande perigo para onda de calor. Foto: Inmet/Reprodução

O alerta máximo do Inmet vale para 556 municípios que estão no norte do Paraná; sul, leste e centro-norte mato-grossense; e as regiões paulistas de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara e Bauru. A Região Metropolitana, Vale do Paraíba e o litoral sul de SP estão em alerta de perigo potencial.

Uma nova onda de calor que atinge parte do Brasil fez a temperatura começar a subir na quarta-feira, 13. Uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas permanecem entre 3°C e 5°C acima da média ao longo do período.

Como fica o tempo na capital paulista

No sábado, a capital paulista registrou temperaturas acima dos 34°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Na madrugada deste domingo, 17, o tempo ficou abafado, com 25°C e sem chuva. Veja aqui dicas para amenizar o calor dentro do quarto.

Amanhecer visto a partir da zona norte da capital paulista nesta manhã de domingo, 17. Foto: Werther Santana/Estadão

O dia segue com abafamento e rápida elevação de temperatura, que pode superar os 35°C. A mínima prevista é de 24°C. Os próximos dias, segundo o GGE, ainda terão sol e muito calor, “mas as chuvas retornam gradativamente na forma de pancadas isoladas no final das tardes”. O outono começa na quarta-feira, 20.

Publicidade

Onda de calor pelo Brasil 1 / 6Onda de calor pelo Brasil Refresco As fontes do Parque da Independência, na zona sul da capital paulista, foram a alternativa para se refrescar do calor escaldante neste domingo, 17. O ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais Piscinas lotadas Para aguentar o calorão, uma das opções é se refrescar em piscinas. A do Sesc Belenzinho, na zona leste de São Paulo, ficou lotada. É preciso reforçar ... Foto: Isaac Fontana/EFEMais Sensação térmica recorde No Rio de Janeiro, que tem previsão de temperatura acima de 40°C, a sensação térmica chegou a 60°C. A sensação térmica sofre efeito dos indicadores de ... Foto: Mauro Pimentel/AFPMais Calor desde cedo Em São Paulo, os últimos dias têm sido de madrugadas e amanheceres, como o deste domingo, 17, registrado da zona norte, abafados. Para quem não tem ar ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais No parque Mesmo sem chuva, o guarda-chuva foi item quase obrigatório para quem optou por ir curtir o calorão no parque, como o Vila Lobos, na zona oeste de São ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais Hidratação necessária Nunca é demais lembrar que a hidratação deve ser redobrada nesses dias de onda de calor, principalmente durante os exercícios físicos, como no caso do ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais

Rio tem recorde de sensação térmica