Para quem não mora na Grande São Paulo,muitos horários de voos e conexões do aeroporto de Guarulhos (ou GRU Airport) são complicados, demandando frequentemente um pernoite na região. A oferta de hotéis em Guarulhos é grande, mas nem todas as propriedades oferecem todas as conveniências que o viajante espera - ou, em muitos casos, acabam sendo também excessivamente distantes. No entanto, existem dois bons hotéis nos arredores do aeroporto de Guarulhos que eu costumo usar quando preciso.

Foto: Mari Campos

Pullman São Paulo Guarulhos Airport

O Pullman São Paulo Garulhos Airport é o hotel mais próximo do aeroporto de Guarulhos, localizado bastante próximo a uma das pistas, e com fácil e rápido acesso rodoviário a partir de qualquer terminal.

Com um belo design, com direito a muito vidro, o hotel possui um lobby bastante descontraído, convidativo e contemporâneo, seja para socializar ou mesmo trabalhar.

Foto: Mari Campos

O Pullman Guarulhos tem quartos espaçosos e confortáveis, com mobiliário claro e elegante, todos com área de trabalho e wifi cortesia, além de café cortesia e amenidades L'occitane em acomodações de nível superior.

Hóspedes com status elite no programa de fidelidade da Accor e hóspedes de algumas suítes têm acesso ao Lounge Executivo, que serve também um ótimo café da manhã gratuito.

O hotel tem também boas iniciativas de sustentabilidade, das amenidades em grandes embalagens refil às ótimas estações para abastecimento cortesia de água com nossas garrafinhas reutilizáveis.

Foto: Mari Campos

O restaurante bar Base Steakhouse serve pratos de cozinha internacional ao longo do dia e da noite. De manhã, serve um ótimo café da manhã em estilo buffet, com diversas estações diferentes, incluindo vários pratos feitos na hora.

O Pullman São Paulo Garulhos Airport possui também piscina, quadra de tênis, academia, spa, espaço kids e um bom serviço de transfer para o aeroporto de Guarulhos.

CLIQUE AQUI para conferir tarifas e disponibilidade do Pullman São Paulo Guarulhos Airport.

Foto: Mari Campos

São Paulo Airport Marriot Hotel

O São Paulo Airport Marriott Hotel é o hotel nos arredores do aeroporto de Guarulhos no qual mais me hospedei. Além das vezes nas quais me hospedei ali por conta própria, ele também é utilizado por diversas companhias aéreas internacionais em caso de atraso ou cancelamento de voo.

A localização também é praticamente imbatível, a apenas cinco minutos de carro de qualquer um dos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos - e com ótimo sistema de transfer gratuito.

Foto: Mari Campos

O Marriott Guarulhos tem quartos bastante espaçosos e funcionais, apesar da sisudez da decoração. Todas as acomodações contam com área de trabalho, café cortesia e boa conexão à internet gratuita.

As acomodações executivas contam também com amenidades L'occitane e acesso ao Executive Lounge, com café e bebidas disponíveis ao longo do dia. Mas, infelizmente, o lounge não oferece mais café da manhã cortesia, como fazia antigamente.

O hotel tem também academia, uma grande piscina, quadra de tênis e até recarga para veículos elétricos e o serviço em geral na propriedade é bastante bom, atencioso e eficiente.

O grande lobby tem distintos ambientes e bar. O restaurante serve cozinha majoritariamente brasileira no almoço e no jantar, e também um ótimo café da manhã em sistema buffet, com ovos à la carte.

CLIQUE AQUI para conferir disponibilidade e valores do São Paulo Airport Marriott Hotel.

