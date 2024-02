Dormir, acordar, comer e descansar, tudo com vista para um dos mais impressionantes glaciares das Américas. Desde dezembro passado esse já é um sonho viajante possível: a Pristine Camps criou um glamping com vista para o glaciar Perito Moreno, na região de El Calafate, na Argentina.

No finalzinho do ano passado, o grupo argentino fundado em 2021 - e que já possui confortáveis camps em funcionamento na província de Salta e nos arredores das Cataratas do Iguaçu, neste mesmo estilo de acampamento muito sustentável e confortável - inaugurou sua terceira propriedade no país. Tive o prazer de ser a primeira jornalista brasileira - e uma das primeiras hóspedes em geral - a conhecer o Pristine El Calafate , que ocupa parte do remoto rancho Dos Lagos, na Patagônia Argentina, bem diante do lago Roca e do magnífico glaciar.

Foto: Mari Campos

O novo camp fica a cerca de uma hora e meia de carro do centro ou do aeroporto de El Calafate e conta por enquanto com apenas quatro acomodações - que até o fim desta temporada se tornarão seis. E pode chegar a ter 10 acomodaçõesnos próximos anos.

Com política de desperdício zero em todas as suas propriedades, a Pristine Camps quer se tornar a primeira empresa hoteleira regenerativa da Argentina. Para isso, para cada reserva efetuada em qualquer um de seus acampamentos de alto padrão, se comprometem a criar 10 m2 de reserva natural.

Foto: Mari Campos

Como é se hospedar no Pristine El Calafate

Todas as acomodações do Pristine El Calafate são domos geodésicos que funcionam com energia 100% renovável. Os investimentos em energia solar foram tão intensos por ali que o novo camp já conta com o segundo maior conjunto de painéis solares da hospitalidade argentina.

O domo principal - com recepção, lounge, bar e restaurante - também funciona com energia majoritariamente solar. Todos os espaços foram construídos sobre plataformas elevadas de madeira para causar o menor impacto possível no local.

A ideia, assim como no glamping do grupo nas Salinas Grandes, no norte da Argentina, é que a propriedade seja tão minimamente invasiva que toda sua estrutura possa ser facilmente desmontada e trasladada a outro local.

Foto: Mari Campos

Cada domo do Pristine El Calafate tem capacidade para até três hóspedes, contando com uma cama king-size ou duas single, e um sofá-cama. A gente vê o glaciar o tempo todo, inclusive sem nem sair da cama (aliás, vale levar máscara para os olhos porque o blackout não é completo nas acomodações).

Há banheiro privativo espaçoso, um pequeno closet, poltrona e dois tipos de lareira tudo com vista para as montanhas e um pedacinho do glaciar. Todos os domos têm também decks externos mobiliados, que devem ter ofurôs em funcionamento em algum momento.

Foto: Mari Campos

As estadias incluem todas as refeições, bebidas não alcoólicas, vinhos branco e tinto durante almoço e jantar, traslados e excursões guiadas diárias. O menu de excursões do Pristine El Calafate é bastante enxuto, incluindo por enquanto apenas caminhadas e cavalgadas nos arredores e um passeio ao glaciar - mas a expectativa é que novas atividades sejam criadas nos próximos meses. A gastronomia é o ponto alto do novo camp. O café da manhã é bastante simples, mas há também um pequeno café da tarde e os cardápios de almoço e jantar, sempre organizados pela chef Mariana Garcia del Rio, são deliciosos e lindamente apresentados.

Foto: Mari Campos

Planos de expansão

E deve vir mais coisa boa por aí: apesar de ser um grupo hoteleiro recente, a Pristine Camps deve continuar expandindo rapidamente e abrindo novas unidades neste mesmo estilo nos próximos anos. E está muito de olho nos turistas brasileiros.

A empresa criou uma representação exclusiva no Brasil e já anunciou planos para criar seu primeiro "camp" fora da Argentina justamente por aqui. A expectativa é que a nova propriedade brasileira seja inaugurada ainda no ano que vem. Para ficar de olho.

CLIQUE AQUI para ver disponibilidade e valores do Pristine El Calafate

