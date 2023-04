Em fevereiro último, voltei à capital carioca de uma maneira muito particular: estava em um longo cruzeiro no navio Azamara Pursuit, da Azamara Cruises, e tive uma longa escala de três dias na cidade para aproveitar bem a época do Carnaval. Uma escala de cruzeiro perfeita no Rio de Janeiro, que eu repetiria facilmente em outros anos.

Além de curtir um pouco do Carnaval carioca, aproveitei para tirar um dia todo, dentro do que costuma ser a duração de uma escala tradicional de cruzeiros na cidade (manhã e tarde) para fazer programas que caberiam bem em um dia de escala apenas, casando com diferentes perfis de viajantes.

Da exploração dos arredores do Píer Mauá a um dos principais cartões postais da cidade, deu tempo de ver muita coisa e comer muito bem em oito horas de passeio. E recomendo muito a experiência na sua próxima vez no Rio - mesmo que não seja em um navio de cruzeiros.

Rio de Janeiro. Foto: Mari Campos

Uma escala de cruzeiro perfeita no Rio de Janeiro

Desembarquei do navio Azamara Pursuit e aproveitei para explorar as atrações do próprio Píer Mauá, agora tão mais seguro, bonito e prazeroso. Caminhei pelo Boulevard multicolorido com os belos murais do Kobra e fui conhecer a YupStar, a roda gigante instalada por ali, um passeio rapidinho mas ótimo para "abrir o apetite" pela viagem (quem compra o ingresso online ganha ainda mais tempo).

Vale ir logo de manhã para pegar a atração sem filas e poder subir rapidamente; até porque o ingresso dá direito a desembarcar e embarcar de novo na roda gigante, quantas vezes você quiser. As vistas não são as mais bonitas da cidade, mas é uma oportunidade interessante de ver o Rio de Janeiro do alto a partir de outros ângulos - e as vistas para o píer, os navios e, principalmente, a Ponte Rio-Niterói, são mesmo espetaculares.

Depois, vale passar no espetacular Museu do Amanhã. Durante o Carnaval, o museu estava infelizmente fechado mas, mesmo do lado de fora, já é uma viagem - e merece, sim, ser conhecido também por dentro.

Rio de Janeiro. Foto: Mari Campos

Para quem tem mais tempo de escala na cidade, é ali na praça que fica também o ótimo MAR - Museu de Arte do Rio, que além de tudo tem um ótimo restaurante. E, com crianças, vale espiar o AquaRio, o imenso e tradicional aquário carioca. O lay out é todo bastante antigo, mas a exibição é muito interativa.

Do píer, rumei direto para o brunch no hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana. Peguei uma das mesinhas da imensa varanda, que a vista que se descortina ali é das mais bonitas da cidade para mim: do Forte ao Pão de Açúcar, a princesinha do mar se alongando sinuosa, a areia movimentada, o vai e vem do mar. Tudo isso com espumante, sucos, cafés e as delícias produzidas pelo restaurante Marine Restô, de serviço sempre impecável.

A digestão fiz num breve passeio por Copacabana e já rumei para o Parque Bondinho Pão de Açúcar, que há muito tempo não visitava. E quanta diferença! O acesso ao Bondinho Pão de Açúcar está muito mais organizado, infraestrutura excelente tanto na base quanto nas paradas. Conta agora com uma opção de acesso VIP, uma ótima opção para quem tem pouco tempo na cidade conseguir evitar as loooongas filas da atração.

Rio de Janeiro. Foto: Mari Campos

Lá no alto, a escandalosa vista da cidade maravilhosa, o Cristo, o mar, a lagoa, as montanhas... impossível enjoar. Passeei pelas duas paradas na ida e na volta e aproveitei também que no topo do Pão de Açúcar agora tem uma filial do sempre ótimo Clássico para um belo drink nas alturas.

O espaço - lindo! - conta com duas áreas ao ar livre (uma ao sol e outra reservada, na sombra) e uma área grande sob um pergolado. Tão agradável e com vista tão bonita que, num outro dia, quero voltar para um longo almoço tardio - e vi que agora serve também café da manhã nos finais de semana.

De lá, com a tardinha começando a cair, rumei direto para a praia de Ipanema para ver o sol emoldurando a silhueta do morro Dois Irmãos. Um pouco de pé na areia e a delícia de deixar a água sempre gélida do Rio chegar. O ritual de despedida teve novidade: foi no novo e delicioso quiosque Sel d'Ipanema, com ótimos drinks, petiscos com apresentação caprichadíssima, serviço simpático e ótimo DJ.

Não vejo a hora de voltar a essa cidade que sempre me recebe tão bem.

