É as temperaturas caírem durante o outono para a Serra da Mantiqueira virar um dos principais destinos de escapadas de todo tipo para paulistas, mineiros e cariocas. Suas montanhas são lindas o ano todo, é claro; mas ganham mesmo um charme ainda mais especial quando baixam as temperaturas e o inverno se aproxima. E o inverno brasileiro em 2023 começa essa semana com uma bela novidade: Villa Langma, nova opção de hospedagem em Campos do Jordão.

O destino mais visitado anualmente por turistas na Mantiqueira paulista finalmente vê as portas de uma novíssima e bela propriedade se abrirem bem na chegada do inverno: o Villa Langma, um pequeno complexo de imóveis de temporada localizado a mais ou menos 20 minutos do centro de Campos do Jordão, acabou de ser inaugurado.

Essa charmosa vila imersa nas montanhas cobertas de mata nativa da Mantiqueira, com vista panorâmica para a Pedra do Baú, tem apenas quatro exclusivas acomodações - todas idênticas, em formato "tiny house"- idealizadas e executadas com muito capricho, levando a sério os preceitos da boa hospitalidade. Cada unidade foi pensada para dois adultos; mas uma delas pode acomodar também até quem viaja com pet - um verdadeiro achado para quem pretende escapar à cidade.

Villa Langma Campos do Jordão.

Como são as tiny houses da Villa Langma

As tiny houses da Villa Langma, ao contrário do que vemos por aí, são todas bastante espaçosas - mesmo. Todas elas contam com uma cozinha compacta (mas muito bem equipada), um mini living com sofá, o quarto propriamente (com cama queen), área de refeições, área de trabalho, closet, um amplo e completo com ducha e banheira e uma enorme varanda suspensa - com vista panorâmica para a serra e alguns de seus principais ícones montanhosos da região (como a Pedra do Baú. a Baúzinho e a Ana Chata) de literalmente todo canto.

As quatro unidades ficam dispostas lado a lado no belo terreno de mais de cinco mil metros quadrados de área, mas sem afetar em nada a privacidade dos hóspedes: apenas as varandas são visíveis entre as tiny houses e a vista para todos é absolutamente desobstruída, pura montanha e vegetação nativa. E o "anywhere office with a view" funciona muito bem, seja dentro da acomodação ou na varanda, com ótima conexão wifi com roteador individual para cada uma das tiny houses.

Bastante seguras, as unidades não usam chaves e sim têm códigos individualizados para cada hóspede e estadia. Entrada e saída da vila também são feitas por código ou QR code - o que torna possível ter uma estadia realmente 100% contactless no Villa Langma.

Villa Langma Campos do Jordão.

Villa Langma Campos do Jordão.

Villa Langma Campos do Jordão.

Mas vale saber que os proprietários, Carol e Caco, são muito queridos, vivem na propriedade e estão frequentemente disponíveis, seja para tirar todas as possíveis dúvidas por Whatsapp ou ainda funcionar como excelentes concierges, dando dicas de restaurantes e trilhas, providenciando bicicletas, indicando motorista para passeios (como visitas a vinícolas, por exemplo).

Graças a eles, me deliciei com a cozinha "da roça" do delicioso Empório dos Mellos, passei uma tarde linda na Vinícola Villa Santa Maria (na vizinha São Bento do Sapucaí) e me apaixonei perdidamente pelos queijos da Queijaria do Jordão (de uma família de portugueses em Pindamonhangaba) - que trouxe também na mala.

Villa Langma Campos do Jordão.

Paixão pela Mantiqueira

O belo projeto arquitetônico se une ao bom gosto nos cuidados com a hospitalidade, do enxoval caprichado de cama, mesa e banho às perfumadas amenidades de higiene e conforto. E o melhor: quase tudo ali vem do próprio entorno da Villa Langma: dos produtos do café da manhã aos ítens à venda no mercadinho da confiança, das almofadas feitas à mão da cooperativa Mãostiqueiras às amenidades Maly Caran, tudo vem de fornecedores locais.

O refinamento está presente também nos materiais e peças escolhidos, nos objetos e eletrodomésticos novinhos na cozinha e nos recados escritos em bilhetes de próprio punho que os proprietários deixam pela acomodação, seja para dar as boas-vindas, explicar sobre uma fruta diferente, incentivar o uso das felpudas e deliciosas pantufas Trousseau ou desejar bom relaxamento com um perfumado sachê de banho para a banheira com vista.

A propriedade tem também uma pequena sauna finlandesa comum - com vista panorâmica para as montanhas também! - e uma pequena horta com ervas e temperos frescos sempre à disposição dos hóspedes.

Villa Langma Campos do Jordão.

Anexo ao estacionamento privativo, há ainda um "mercadinho da confiança" com vinhos, cervejas, queijos, tortas e massas congeladas, molhos, sopas e outros quitutes produzidos por pequenas empresas da região. Cada um escolhe e pega o que quer, quando quer, anota seu consumo em um caderninho na entrada e faz o pagamento de suas eventuais despesas no check out, via cartão ou pix.

As reservas dos charmosos imóveis de temporada, que podem ser alugados individualmente através da plataforma Airbnb (há informações detalhadas na plataforma, no site da Villa Langma e também no perfil @villalangma no Instagram), incluem também um "kit café da manhã" cortesia, deixado na acomodação no check in. O kit contém pão e queijo artesanais, ovos caipiras, geleias e frutas da estação. Há também cortesia de café em cápsulas e drip coffee e água mineral com e sem gás - mas todas as torneiras das acomodações vertem água filtrada e potável, o ano todo.

Uma experiência autêntica em hospitalidade que é um colírio para os olhos e um grande afago na alma. Recomendo.

