Vítima de avião da Voepass era professor e apaixonado por futebol

Adriano Daluca Bueno foi uma das 62 vítimas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira, 9. Ele era casado com Raquel Ribeiro Moreira, que também foi vítima do desastre.

Adriano Daluca Bueno, vítima do voo da Voepass que caiu em Vinhedo Foto: Facebook

PUBLICIDADE Natural de Ourinhos, no interior de São Paulo, e formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), ele trabalhava como professor do Colégio Estadual Dario Vellozo, de Toledo, e também em uma empresa de consórcios. Adriano era um grande fã de futebol. Em suas redes sociais, postava diversas fotos em estádios, usando a camisa de vários times como Flamengo, Atlético de Madri, Juventude e, principalmente, do Operário de Ponta Grossa, do interior do Paraná.

Diversos amigos e familiares publicaram homenagens ao professor nas redes sociais.

Queda do avião da Voepass

O voo fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, e tinha 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 vítimas fatais. O acidente ocorreu por volta das 13h20 em um bairro residencial em Vinhedo, interior de São Paulo. Clique aqui para saber o que se sabe e o que ainda falta saber sobre a queda do avião da Voepass.