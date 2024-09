Deolane Bezerra deixa prisão no Agreste de Pernambuco após decisão judicial

A influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos, presa em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais, deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), no Agreste de Pernambuco, no início desta tarde desta terça-feira, 24.

PUBLICIDADE A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco. “Mais informações não podem ser repassadas, pois o processo segue em segredo de justiça”, disse a pasta. A decisão da soltura foi emitida na noite anterior, segunda-feira, 23. O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou a soltura da influenciadora, que estava presa preventivamente na Colônia Penal Feminina de Buíque. A decisão foi determinada pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal do Recife.

Além de Deolane, o magistrado também pediu a soltura de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, e da mãe da influenciadora, Solange Bezerra, também presos de forma preventiva, ao acatar um habeas corpus impetrado pela defesa do empresário. Os três foram detidos no âmbito da Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco.

O présidio onde estava Deolane é conhecido por abrigar presas em casos de grande repercussão. A unidade tem problemas de superlotação e abriga duas presas que foram condenadas pela prática de canibalismo.

A Influenciadora Deolane Bezerra. Foto: @dra.deolanebezerra via Instagram

Anteriormente, Deolane teve prisão domiciliar revogada

Deolane tinha sido colocada em prisão domiciliar no dia 9 de setembro, mas voltou a ser detida no dia seguinte, 10 de setembro, após descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça. Antes de ir para a unidade do Agreste de Pernambuco, ela ficou presa na Colônia Penal Feminina de Recife.

“A motivação foi o descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça para a concessão de sua prisão domiciliar”, disse, na ocasião, a Polícia Civil de Pernambuco.

Publicidade

Entenda a investigação

As autoridades dizem que entre os alvos da investigação está um grupo ligado a bets (sites de apostas esportivas), mas afirmam que o alvo da investigação são atividades não permitidas pela lei (apostas esportivas são regulares). Conforme o Estadão mostrou, há suspeita de que as bets eram usadas para lavar dinheiro do jogo do bicho.

Os mandados foram cumpridos no Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR) e Goiânia (GO). Todos eles foram expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da capital pernambucana.

Os sites VaideBet e Esportes de Sorte afirmam cumprir a legislação e dizem estar à disposição das autoridades.

Gusttavo Lima tem prisão decretada pela Justiça em investigação sobre bets

Pedido de prisão também ocorreu no âmbito da Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro de atividades ilícitas, como o jogo do bicho, por meio de bets, que são regulares. Defesa diz que vai provar inocência.