A Justiça fluminense decretou a prisão temporária do influenciador digital Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, suspeito de atropelar e matar um homem em uma avenida do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima, o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, 41 anos, estava acompanhado da esposa, com quem se casara poucas horas antes do acidente no último sábado, 13.

O casal atravessava a Avenida Lúcio Costa por volta das 23h30 quando a vítima foi atingida. O suspeito deixou o local e a Polícia Civil pediu sua prisão. Vitor está foragido.

Câmera de segurança registrou atropelamento na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes. Foto: Reprodução/TV Globo