Polícia prende suspeito de atirar em Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo que atingiu o baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, no fim de semana em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico foi atingido na cabeça e passou por cirurgia. Ele está internado em estado grave em um hospital de São Paulo.

Com o suspeito, os agentes apreenderam uma pistola .40, mesmo calibre da arma que atingiu o artista. Também foram apreendidos com o homem dois carregadores, um kit rajada e uma quantidade de drogas. Outros três acusados foram identificados e estão sendo procurados pela polícia.

Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, no programa 'The Noite'; músico passou por cirurgia e está na UTI Foto: Reprodução de 'The Noite' (2023)/SBT

Mingau foi atingido numa localidade conhecida como Ilha das Cobras. “É um bairro conhecido como ponto de compra e venda de drogas ilícitas. Estamos recolhendo imagens no local, foi solicitada a perícia criminal, bem como buscando informações de colaboradores que podem nos ajudar na elucidação desse fato”, disse o delegado titular da delegacia de Paraty, Marcello Russo, à GloboNews.

Nesta segunda-feira, 5, os agentes devem ouvir mais uma vez um amigo de Mingau que estava com ele no momento do ataque.

A área é dominada pela facção Comando Vermelho. Os investigadores suspeitam que os disparos tenham sido feitos por traficantes que se confundiram com o veículo do artista, uma picape de cor escura.

Mingau foi baleado na noite de sábado, 2, e no domingo passou por uma cirurgia intracraniana de mais de três horas de duração no hospital São Luiz, no Itaim, em São Paulo. De acordo com boletim médico divulgado à noite, “o quadro clínico é grave, e o paciente seguirá aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva [UTI], sedado e mantido sob ventilação mecânica”.

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão.

No Ultraje a Rigor, o baixista emplacou diversos sucessos, como as canções Inútil, Ciúme e Nós vamos invadir sua praia. Ele também ficou conhecido do público por conta do programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, do qual faz parte do elenco fixo junto com os outros integrantes da banda.