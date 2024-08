Quem era o brigadista que morreu enquanto combatia incêndio em MT

O brigadista Uellinton Lopes dos Santos, de 39 anos, morreu enquanto combatia incêndios florestais na Terra Indígena Capoto/Jarina, em São José do Xingu, em Mato Grosso. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Ibama lamentaram a morte. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) também emitiu nota de pesar.

O corpo foi localizado na manhã desta segunda-feira, 26, a cerca de 1 km de uma linha de defesa contra o fogo.

Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista de Meio Ambiente (CEMA) prestou homenagem a Uellinton Lopes dos Santos nas redes sociais. Foto: Reprodução/Facebook/@ascemanacional

PUBLICIDADE Uellinton pertencia ao quadro de brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) do Ibama. O brigadista foi contratado pelo PrevFogo em 2024 e integrava a Brigada Pronto Emprego de Brasília. De 2021 até este ano, trabalhou como brigadista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

“O MMA e o Ibama prestam assistência, solidariedade e apoio à família do brigadista”, disse a nota conjunta.

Em suas redes sociais, Uellinton publicava a rotina de seu trabalho e dizia que um de seus “maiores prazeres” era viver em contato com a natureza.

Incêndio em MT

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso extinguiu quatro incêndios florestais no Estado neste domingo, 25. Outros 26 incêndios foram combatidos com 165 bombeiros em campo, que contaram com apoio de quatro aviões, um helicóptero, 52 viaturas, entre caminhões-pipa e caminhonetes, 11 máquinas e quatro barcos.

Em Mato Grosso, foram registrados 752 focos de calor entre sábado, 24, e domingo. Desses, 403 se concentram na Amazônia, 319 no Cerrado e 30 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).

Na capital mato-grossense, 18 bombeiros combatem incêndios na região da Comunidade Rio dos Peixes, próximo a MT-251, em Cuiabá; e na MT-010.

No Pantanal, 63 bombeiros foram distribuídos na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sesc Pantanal, em Barão de Melgaço; no km 16 da Transpantaneira, na Fazenda Cambarazinho e Porto do Triunfo, em Poconé; e na divisa com a Bolívia e em Porto Conceição, em Cáceres. Nesses locais, os militares contaram com dois aviões, 16 viaturas, 11 máquinas, quatro barcos e um caminhão-pipa.