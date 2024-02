Você quer se distrair no carnaval, mas não está na vibe de samba, bloquinho e desfile? Esta lista vai te ajudar a decidir o que fazer para aproveitar os dias de festa e evitar os foliões. As alternativas de shows ficam com Renato Teixeira, trazendo música de raiz, e MPB4, com o melhor da Música Popular Brasileira no palco.

O cinema garante mais uma estreia de concorrente ao Oscar de melhor filme, em sessões antecipadas em vários cinemas: Zona de Interesse (leia a crítica) trata do Holocausto como vizinho, em uma perspectiva única na telona. E a refilmagem de um clássico também está em cartaz, com o lançamento de A Cor Púrpura (veja entrevista com o diretor), agora em musical.

Também na categoria de musicais, mas no teatro, uma boa pedida é O Jovem Frankenstein. Com Marcelo Serrado como o protagonista, o elenco tem ainda a divertida Dani Calabresa. Mas não é só isso: veja abaixo todas as dicas do Estadão para quem quer fugir do carnaval.

Shows e música

8 de fevereiro - quinta-feira

Vivaldi - La Stravaganza: A Uniopera apresenta um espetáculo que combina música e teatro, inspirado na vida e obra de Antônio Vivaldi, o famoso compositor barroco. O público acompanha as confissões de Vivaldi, interpretado pelo ator Henrique Mello, sobre as paixões, conflitos e obsessão dele pela cantora Anna Giró, a musa inspiradora do músico. A soprano Marly Montoni vive Anna Giró, que canta a ária Agitata da due venti. O violinista Kleberson Buzo executa os Concertos para Violino e op. 4 La Stravaganza, que dão nome ao espetáculo. Onde: Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. Rua Palestra Itália, 500. Perdizes. Quinta a sexta, 20h; sábado e domingo, 16h. Preço: R$ 60 a R$ 75.

Renato Teixeira faz shows da turnê 'Estrada eu sou' em São Paulo Foto: Alex Silva/Estadão

9 de fevereiro - sexta-feira

Renato Teixeira: O cantor e compositor Renato Teixeira, conhecido pelas canções que retratam a cultura brasileira, apresenta Estrada eu sou , turnê com a qual viaja por diversas cidades do país. O show é uma celebração da diversidade e da identidade nacional, expressas nas letras e melodias do artista. A turnê é uma oportunidade para o público conhecer e relembrar o trabalho do músico, que mistura influências caipiras, caiçaras e urbanas, e se emocionar com as histórias e sentimentos que ele compartilha nas canções. Onde: Teatro do Sesc Santana. Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana. 20h. Preço: R$ 15 a R$ 50 (Ingressos esgotados, verificar disponibilidade).

Vivaldi - La Stravaganza: Leia mais acima (o espetáculo ocorre de quinta a domingo). Onde: Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. Rua Palestra Itália, 500. Perdizes. Quinta a sexta, 20h; sábado e domingo, 16h. Preço: R$ 60 a R$ 75.

10 de fevereiro - sábado

Renato Teixeira: Leia mais acima (o show ocorre de sexta a domingo). Onde: Teatro do Sesc Santana. Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana. 20h. Preço: R$ 15 a R$ 50 (Ingressos esgotados, verificar disponibilidade).

O MPB4 em 2017, durante gravação de DVD Foto: Dalton Valério/Divulgação

MPB4: Com quase 60 anos de carreira, o grupo apresenta o show Amigo é pra essas coisas , com os grandes sucessos da carreira. Além da faixa-título, sucessos como Roda Viva e Vira Virou estarão no show. O repertório reflete o momento atual, com canções de shows mais recentes como Beco do Mota (Milton Nascimento e Fernando Brant) e Samba do avião (Tom Jobim), e também traz clássicos como Roda viva (Chico Buarque) e A lua (Renato Rocha). Onde: Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93. Água Branca. 21h. Preço: R$ 18 a R$ 60 (verificar disponibilidade).

Vivaldi - La Stravaganza: Leia mais acima (o espetáculo ocorre de quinta a domingo). Onde: Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. Rua Palestra Itália, 500. Perdizes. Quinta a sexta, 20h; sábado e domingo, 16h. Preço: R$ 60 a R$ 75.

11 de fevereiro - domingo

Renato Teixeira: Leia mais acima (o show ocorre de sexta a domingo). Onde: Teatro do Sesc Santana. Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana. 20h. Preço: R$ 15 a R$ 50 (Ingressos esgotados, verificar disponibilidade).

MPB4: Leia mais acima (o show ocorre no sábado e domingo) . Onde: Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93. Água Branca. 18h. Preço: R$ 18 a R$ 60 (verificar disponibilidade).

Vivaldi - La Stravaganza: Leia mais acima (o espetáculo ocorre de quinta a domingo). Onde: Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. Rua Palestra Itália, 500. Perdizes. Quinta a sexta, 20h; sábado e domingo, 16h. Preço: R$ 60 a R$ 75. Cinema

Zona de Interesse: O comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, e a esposa Hedwig, se esforçam para construir a vida dos sonhos para sua família em uma casa com jardim ao lado do campo de concentração. Saiba mais sobre o filme. Onde: Nos cinemas. Quando: já disponíveis em pré-estreias em vários cinemas, com lançamento oficial em 15 de fevereiro.

A Cor Púrpura: Uma mulher enfrenta muitas dificuldades em sua vida, mas acaba encontrando força e esperança extraordinárias nos laços inquebráveis da irmandade. Onde: Nos cinemas. Quando: já em cartaz.

Musicais

O Jovem Frankenstein: Com Dani Calabresa, Sucesso na Broadway, o musical ganhou versão original de Charles Möeller & Claudio Botelho e celebra a comédia satírica de Mel Brooks. Na história, o Dr. Frederick (Marcelo Serrado) é um neurocirurgião que dá aulas em uma Faculdade de medicina sobre o sistema nervoso central. Ao descobrir que recebeu de herança do avô, Victor Frankenstein, um castelo na Transilvânia, ele viaja até lá e conhece o livro deixado pelo parente ilustre sobre a experiência em reanimar mortos. Resolve, então, fazer uma experiência e reativar a teoria do avô, mas as coisas não saem muito como o esperado. Onde: Teatro Bradesco - Bourbon Shopping. Rua Palestra Itália, 500, 3° Piso, Perdizes. Quando: Até 10 de Março. | Quinta e sexta, 21h; Sábado, 16h e 21h; Domingo, 16h e 20h. Preço: R$ 37,50 a R$ 140 + taxas.

Claudia Raia viverá Tarsila do Amaral em musical Foto: Paschoal Rodrigues/Divulgação

Gagarin Way (Mind The Gap) está em cartaz em curta temporada no Teatro Cacilda Becker Foto: Caio Oviedo/Divulgação

Gagarin Way (Mind The Gap): Gary é um operário deprimido e esgotado, pai de três filhos, imerso em um casamento fracassado. Os ideais socialistas dele o levam a se manifestar de forma decisiva ao sequestrar um executivo do alto escalão como forma de manifesto. Eddie, amigo e parceiro no sequestro, é um niilista prestes a eclodir. O outro personagem é Tom, um jovem mais sonhador, recém-formado em Sociologia e Política, que acredita poder conciliar capitalismo e socialismo e que trabalha como segurança na fábrica de computadores que serve de cativeiro na ação. Onde: Teatro Cacilda Becker. Rua Tito, 295. Lapa. Quando: de 9/2 a 25/2 de fevereiro | Sexta e sábado: 21h; domingos: 19h. Preço: R$ 30.

Cena de 'Sobre o Voar', em cartaz no Teatro B32 Foto: Sobre o Voar/Divulgação

Sobre o Voar: Num sertão qualquer, em um certo dia, uma tempestade inesperada acontece e um homem idoso com asas desproporcionalmente grandes cai no galinheiro de uma das famílias do vilarejo. Turistas, jornalistas, romeiros e curiosos se aglomeram para ver o suposto anjo, mas uma criança é a única que se deixa verdadeiramente transformar por esse encontro. Onde: Teatro B32. Edifício Birmann 32, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - Itaim Bibi. Quando: 3 e 17 de Fevereiro, 14h. Preço: R$ 20 a R$ 80.

Exposições

A obra 'O Palhaço', de 2017, do artista Marcelo Cipis, é uma das expostas na mostra 'E o palhaço, quem !?' Foto: Reprodução/Marcelo Cipis

E o palhaço, quem é!?: Com mais de 40 artistas, a mostra propõe um olhar contemporâneo sobre o circo e a figura mais caricata dos picadeiros. São imagens de palhaços em pinturas, fotografias, cartazes, desenhos, objetos e ilustrações, além de performances e outras mídias, que provocam reflexão sobre os sentimentos associados ao personagem e o vínculo dele com o espetáculo, a vida, as emoções e o riso. Onde: Paço das Artes. Rua Albuquerque Lins, 1345, Higienópolis. Quando: De terça a sábado, das 11h às 19h; domingos e feriados, das 12h às 18h. Até 31/3. Preço: Gratuito.

Mostra 'Cores de São Paulo', do fotógrafo Rafa Rojas, estreia no Museu da Imagem e do Som Foto: Rafa Rojas/Divulgação

Cores de São Paulo: A exposição criada pelo fotógrafo Rafa Rojas revela uma São Paulo vibrante e colorida, desafiando a visão comum de uma cidade dominada pela monotonia cinzenta. Ele busca capturar a essência colorida escondida na arquitetura urbana, oferecendo um contraste visual e emocional à reputação da metrópole. As imagens, que pertencem ao gênero de fotografia de rua, documentam a vida urbana e a interação com o espaço da cidade. Inspirado tanto pelos estilos cinematográficos de Wes Anderson quanto pela icônica série fotográfica The Americans de Robert Frank, Rojas transmite as próprias impressões e descobre a poesia na geometria cotidiana de São Paulo. Onde: Museu da Imagem e do Som (MIS), Espaço Maureen Bisilliat (Expositivo térreo) . Avenida Europa, 158, Jardim Europa. Quando: De de 7/2 a 17/3. Inauguração aberta ao público em 7/2, das 19h às 22h. Preço: Gratuito.

'Emplumada', de Karmo, é parte da exposição Foto: Karmo/Divulgação