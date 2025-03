Racismo no futebol: Punição da Conmebol causou revolta nas redes, mostra estudo da Palver

O levantamento, feito com dados de 27 de fevereiro a 13 de março, mostrou que o caso de racismo sofrido por Luighi foi um dos assuntos sobre futebol mais comentados nas plataformas. O atacante sofreu insultos racistas dos torcedores do Cerro Porteño durante a partida pela Libertadores Sub-20, no dia 6 de março, no Paraguai.

A Confederação Sul-Americana de Futebol multou o clube paraguaio em 50 mil dólares e proibiu que sua torcida compareça aos jogos da Libertadores Sub-20 no estádio. Parte dos perfis chamou a Conmebol de “racista” e “conivente” e também fez comparações com a punição por faltas menos graves, como atraso na entrada dos times em campo. No ano passado, o Fluminense foi multado em mais de R$ 500 mil por um atraso de um minuto na Libertadores.

“Usuários pedem medidas mais drásticas, como a exclusão do Cerro Porteño da competição e a união dos clubes brasileiros para pressionar por mudanças”, mostra o relatório da Palver. Mensagens pedindo o banimento do clube viralizaram em grupos de WhatsApp. Posts “afirmam que esses casos são recorrentes nas competições latino-americanas e nada é feito pela Conmebol”, informa a análise.