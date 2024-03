Casal de mecenas doa US$ 1,9 bi para arte e combate às mudanças climáticas. E acaba na mira; entenda

Isaacson não era o único ali com motivos para agradecer. Circulando pela casa – cujas paredes estão repletas de obras de Pablo Picasso, Jean-Honoré Fragonard e François Boucher – estavam Michael Govan, diretor do Museu de Arte do Condado de Los Angeles (o LACMA, que recebeu US$ 90 milhões dos Resnick) e Ann Philbin, diretora do Museu Hammer (US$ 30 milhões), bem como Michael Milken, ex-rei dos títulos podres que depois fundou um think tank, o Milken Institute (US$ 25 milhões).

Ao todo, os Resnick – cujo império de negócios Wonderful Company inclui o suco de romã Pom Wonderful, o Pistachios Wonderful, a água Fiji, as tangerinas Halos e o Teleflora, um serviço de entrega de flores – doaram US$ 1,9 bilhão de sua fortuna estimada em US$ 13 bilhões para instituições acadêmicas e iniciativas de combate às mudanças climáticas, além de organizações e programas culturais no Vale Central da Califórnia. Suas doações os colocaram três vezes na lista anual dos 50 maiores doadores da revista Chronicle of Philanthropy.