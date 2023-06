Babel: Autores já confirmados para Bienal do Rio, ‘Áurea’ e um ‘novo’ (será?) ‘Heartstopper’

Autor de O Próximo da Fila, romance sobre um jovem atendente de lanchonete, que ganhou edição na França e foi amplamente adotado em escolas brasileiras, Henrique Rodrigues assinou contrato com a Estrela Cultural para publicar seu segundo romance.

Áurea, também para adultos, mas que pode ser lido a partir do Ensino Médio, é narrado por uma mulher negra de origem pobre que, ao se formar no curso de Educação de Jovens e Adultos perto dos 60 anos, começa a se lembrar de várias etapas e de sua vida. A jornada de Áurea, que é a mesma de muitas mulheres brasileiras, revela a vida de tantos invisíveis sociais que carregam o país nas costas.

Para escrever o novo romance, o autor mergulhou também em histórias da própria família: sua mãe foi empregada doméstica e o livro é dedicado à tia, que tem o mesmo nome da protagonista.

Henrique Rodrigues é autor, ainda, de Fábulas Cabulosas e Outras Histórias Subversivas', organizador das coletâneas de conto O Livro Branco e Como se Não Houvesse Amanhã e da de cartas Correio Amoroso, além de livros infantis Foto: Caio Basilio

O romance deve ser lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em setembro.

Quem vai estar na Bienal do Rio 2023

Por falar na maior feira de livros do ano, veja quem são os autores confirmados esta semana e anteriormente:

K. L. Walther: Escritora americana, autora do romance Uma Tempestade de Verão (Rocco), que está fazendo sucesso no TikTok e, recém-lançado, já apareceu nas listas de mais vendidos por aqui, na categoria infantojuvenil. O livro é recheado de referências a músicas de Taylor Swift (que acaba de anunciar shows no Brasil) e acompanha o drama da jovem Meredith Fox. Depois de perder a irmã, ela se fecha para o mundo e se distancia de todos. Mas, durante as férias de verão, quando sua família se reúne para um grande casamento na praia, Meredith tem a chance perfeita de refazer essas relações e se aproximar de pessoas novas.

Julia Quinn: Autora de romances de época, entre os quais a série Os Bridgertons (Arqueiro), que virou série da Netflix. A escritora americana, que já vendeu 2,5 milhões de exemplares, acaba de lançar Rainha Charlotte.

Neal Shusterman: Escritor e roteirista, o americano é autor de O Ceifador (Seguinte), o primeiro título de Scythe, que vendeu mais de 100 mil exemplares, de A Nuvem e O Timbre, pela mesma editora, e de Fragmentados (Valentina) e Desintegrados (Novo Conceito).

Cassandra Clare: Primeira confirmada da Bienal, e a maior best-seller até agora na lista de convidados, a escritora iraniana radicada nos Estados Unidos é um dos nomes mais conhecidos da atual literatura fantástica para jovens adultos. Publicada no Brasil pela Galera, ela já vendeu, no mundo todo, 50 milhões de cópias. Cassandra Clare acaba de publicar, aqui, Corrente de Espinhos - sequência de Corrente de Ferro e a conclusão da trilogia As Últimas Horas, iniciada com Corrente de Ouro.

Abdi Nazemian: Escritor iraniano-americano é autor de Tipo Uma História de Amor (HarperCollins Brasil) e que está na antologia de contos LGBTQIAP+ A Gente se vê na Parada (HarperCollins Brasil). O livro traz histórias protagonizadas por personagens queer.

Novo Heartstopper?

E por falar em Bienal do Livro e em literatura LGBTQIA, o selo Poseidon, da Faro Editorial, comprou os direitos da HQ Chef’s Kiss, de Jarrett Melendez e Danica Brine. Aqui, a graphic novel vai se chamar Delícia e será apresentada na feira carioca. O livro já ganhou prêmios como Alex 2023, YALSA Grande Graphic Novel para Adolescentes, Melhor livro do New York Public Library 2022 e foi indicado ao Prêmio GLAAD.

É a história de Ben Cook, um jovem recém-formado em busca de seu sonhado emprego como escritor. Porém, ao se deparar com o acirrado mercado de trabalho e sem ter qualquer tipo de experiência, vai descobrir que talvez a realização de seus sonhos não será tão simples. É aí que ele vai encontrar um emprego numa cozinha. Afinal, ele tem que pagar as contas. Como há males que vêm para o bem, ele descobre duas novas paixões: a gastronomia e Liam.

Capa do livro Delícia, de Jarrett Melendez e Danica Brine Foto: Faro Editorial

Delícia está sendo apresentado como um novo Heartstopper, série best-seller de livros de Alice Oseman que ganhou adaptação da Netflix - a segunda temporada está prevista para estrear em agosto - e acompanha a história dos estudantes Charlie Spring e Nick Nelson, que se apaixonam.

Na Bienal do Livro de São Paulo, no ano passado, o best-seller da editora foi Em Águas Profundas, de F. Tl. Lukens, uma fantasia LGBTQIA. Veja aqui os livros mais vendidos da Bienal 2022.