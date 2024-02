Bala da arma utilizada no assassinato de John Lennon vai a leilão na Inglaterra

Fred Wyrley-Birch, diretor da Anderson & Garland, contou à BBC sobre o objeto: “É um daqueles itens meio macabros que você pega de vez em quando e que chama a atenção de todo mundo. Tem uma ‘fanbase’ dos Beatles que é fanática e compra absolutamente tudo sobre os Beatles”.

Ele contou que raramente se encontra um objeto tão incomum e único, e que chega a ser difícil prever seu valor e se realmente existe um mercado para isso, mas a Far Out Magazine afirma que os leiloeiros esperam arrecadar cerca de duas mil libras com o objeto (cerca de R$ 12,6 mil). “É um pedaço da memória dos Beatles realmente unico e que provavelmente jamais conseguirá ser replicado”, finaliza.