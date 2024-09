‘Emilia Pérez’: filme premiado no Festival de Cannes será exibido no Brasil

O filme Emilia Pérez, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes, poderá ser visto pelos brasileiros. O drama com Zoe Saldaña e Selena Gomez será exibido na noite de abertura da 26ª edição Festival do Rio. A sessão de gala ocorrerá no 3 de outubro, no Cine Odeon, e marcará o início da maratona de filmes que ocupará diversas salas da cidade do Rio de Janeiro até o dia 13 de outubro.

Edgar Ramírez, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz e Zoe Saldana na estreia de 'Emilia Perez' no Festival Internacional de Cinema de Toronto 2024. Foto: Cindy Ord/ AFP

PUBLICIDADE O longa acompanha uma advogada que é abordada por um chefe do tráfico de drogas para que ela o ajude a realizar uma cirurgia de redesignação sexual e possa viver como uma mulher. Emilia Pérez foi dirigido por Jacques Audiard e, além de ser eleito o vencedor do Prêmio do Júri, faturou o prêmio de Melhor Atriz - que foi dividido entre as protagonistas do filme - no Festival de Cannes.

A advogada é interpretada por Zoe Saldaña, a criminosa por Karla Sofía Gascón, e Selena Gomez dá vida à mulher da traficante. O filme estreia nos cinemas brasileiros em fevereiro do ano que vem pela Paris Filmes.