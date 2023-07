Greve dos atores de Hollywood: veja artistas que foram às ruas para protestar

A greve do sindicato de atores de Hollywood (SAG-AFTRA) teve início em 13 de julho, somando-se à greve do sindicato dos roteiristas (WGA), que já estava em andamento. Ela conta com a adesão de diversos nomes conhecidos do público. Muitos declararam o apoio nas redes sociais, enquanto outros foram às ruas para protestar em apoio à causa.

Um dos exemplos foi Tyler James Williams, que ficou conhecido por viver o protagonista de Todo Mundo Odeia o Chris, escreveu: “Residuais. Plano de saúde. Salários justos. F***-se a Inteligência Artificial. Doe se você puder”.

O ator e roteirista Jason Sudeikis, conhecido por seu trabalho na série 'Ted Lasso' e em filmes como 'Família do Bagulho' e 'Quero Matar Meu Chefe', em foto tirada durante a greve de atores e a greve de roteiristas de Hollywood, em Nova York, no dia 14 de julho de 2023 Foto: BRENDAN MCDERMID

Vanessa Hudgens (High School Musical) compartilhou um vídeo distribuindo água aos manifestantes, e relembrou o fato de já ter 25 anos de filiação ao sindicato.

Mandy Moore (This Is Us) afirmou: “Orgulhosa por estar ao lado dos meus companheiros do SAG-AFTRA e WGA na demanda por um contrato justo”

Jameela Jamil (The Good Place) postou foto na rua em dois dias diferentes: “Maravilhoso ver quantas pessoas estão protestando hoje. Centenas na fila que eu estava hoje. Um sentimento de solidariedade, raiva mútua e uma paixão compartilhada pela arte”.

O próprio perfil oficial do SAG-AFTRA no Twitter compartilhou um depoimento de Danny Pudi (Community): “Estamos apoiando o sindicato. Trabalhando na direção de um contrato justo, há uma série de questões à mesa, é bom estar aqui apoiando o sindicato”

Atores que aderiram à greve e foram às ruas

Diversos outros atores famosos foram às ruas para demonstrar apoio à greve de atores de Hollywood. Entre eles, Jeremy Allen White, Alexandra Shipp, Tina Fey, Kevin Bacon, Stephanie Beatriz e Jane Fonda.

Entenda a greve de atores de Hollywood

O sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA), que representa 160.000 artistas do cinema e da televisão, anunciou uma greve no dia 13 de julho de 2023 após o fracasso das negociações contratuais com os estúdios.

Os artistas se juntam ao bloqueio do Sindicato de Roteiristas (WGA) para reivindicar melhores condições de trabalho, pagamento justo de royalties residuais de plataformas de streaming, transparência no processo de cálculo desses valores e regulamentação do uso de inteligência artificial (IA).

A última vez que os atores entraram em greve contra os estúdios foi em 1980 devido aos lucros das fitas de videocassete e da TV por assinatura, que duraram três meses. Essa é a primeira vez em 63 anos que atores e roteiristas de Hollywood ficam em greve ao mesmo tempo.

A única vez em que os dois sindicatos ficaram sem trabalhar ao mesmo tempo foi em 1960, e com essa luta eles obtiveram benefícios como acesso a seguro-saúde e pensão. Mas foi a greve de 100 dias liderada pelos roteiristas em 2007-2008 que lançou as bases para o conflito atual, concentrando a maioria das discussões no pagamento pelo conteúdo distribuído pela Internet.