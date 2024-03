Oscar 2024: Veja a lista de filmes para assistir no streaming

O Oscar 2024 ocorre no dia 10 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas já anunciou os indicados ao prêmio, com Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, liderando com 13 indicações, abarcando categorias como Melhor Filme, Direção, e atuações notáveis de Cillian Murphy, Robert Downey Jr., e Emily Blunt.

JaNae Collins, Lily Gladstone, Cara Jade Myers e Jillian Dion em 'Assassinos da Lua das Flores' Foto: Apple TV+/Divulgação

Entre os destaques também está Barbie, de Greta Gerwig, com oito indicações. Filmes como Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, e Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, reafirmam a diversidade e a qualidade do cinema apresentado em 2023.

Para aqueles que desejam se preparar para o evento, aqui está uma lista dos filmes do Oscar disponíveis nas plataformas de streaming.

Filmes do Oscar na Netflix

A Incrível História de Henry Sugar

Curta-metragem de comédia dirigido por Wes Anderson que adapta diversos contos do autor britânico Roald Dahl - mais conhecido por A Fantástica Fábrica de Chocolate - com foco na história de Henry Sugar (Benedict Cumberbatch), um homem rico que acaba ganhando a habilidade de enxergar através de objetos e prever acontecimentos do futuro graças a um livro que roubou. Com os novos talentos, o homem bola um grande plano para trapacear em jogos de apostas. Com Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Rupert Friend, Dev Patel e Richard Ayoade. Melhor Curta-Metragem em Live-Action. Leia mais: Wes Anderson explica estilo singular ao Estadão: ‘É como se o filme estivesse dentro do meu cérebro’

A Sociedade da Neve

Inspirado em uma história real e baseado no livro homônimo de Pablo Vierci, A Sociedade da Neve fala sobre o caso que ocorreu em 1972, quando o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, fretado para levar uma equipe de rugby ao Chile, cai em uma geleira no coração dos Andes. Apenas 29 de seus 45 passageiros sobrevivem ao acidente. Presos em um dos ambientes mais inacessíveis e hostis no planeta, eles são obrigados a recorrer a medidas extremas para se manterem vivos. Melhor Filme Internacional. Leia mais: Filme perturbador, ‘A Sociedade da Neve’ retrata ‘milagre dos Andes’ com realismo

Publicidade

El Conde

Filme chileno de terror e comédia que se passa em uma realidade alternativa e mostra Augusto Pinochet, símbolo fascista, como um vampiro envelhecido e isolado em uma mansão abandonada. Após 250 anos se alimentando de sangue para sobreviver, ele está decidido a morrer de uma vez por todas. Frustrado com a forma como lhe veem, e cercado por uma família decepcionante e oportunista, o vampiro já não vê nenhuma razão para continuar sua trajetória pela vida eterna. Porém, quando tudo parece perdido, ele acaba descobrindo uma inspiração que lhe faz querer abandonar seus planos. Selecionado para o Festival de Veneza de 2023. Melhor Fotografia. Leia mais: Pinochet virou vampiro: filme de Pablo Larraín cria ficção monstruosa a partir de história chilena.

Maestro

PUBLICIDADE O longa conta a história real da vida e carreira do compositor, músico e pianista Leonard Bernstein (interpretado por Cooper), responsável pela composição da trilha sonora de musicais aclamados da Broadway, como West Side Story, Peter Pan e Candice. Natural da cidade de Lawrence, Massachusetts, nos Estados Unidos, Bernstein ocupou o cargo de principal condutor da Orquestra Filarmônica de Nova York durante 18 anos, e se consagrou como um dos músicos mais importantes dos Estados Unidos. A produção também mostra sua complexa relação com a atriz de TV e teatro Felicia Montealegre, que se iniciou quando os dois se conheceram em uma festa, em 1946, passando pelo primeiro noivado do casal - que foi desmanchado - até chegar ao seu casamento de, ao todo, vinte e cinco anos de duração, que trouxe três filhos ao casal. Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia, Melhor Som e Melhor Cabelo e Maquiagem. Leia mais: Maestro: Bradley Cooper mira no Oscar, cai em armadilha e faz filme raso sobre Leonard Bernstein. NYAD

Conta a notável história real da atleta Diana Nyad que, aos 60 anos e com a ajuda de sua melhor amiga e treinadora, se compromete a realizar o sonho de sua vida: nadar 110 milhas em mar aberto, de Cuba à Flórida. Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante.

Nimona

Publicidade

Um cavaleiro acusado de um crime terrível recorre a uma adolescente que muda de forma para provar sua inocência. Mas e se ela for o monstro que ele jurou destruir? Melhor Animação em Longa-Metragem.

Rustin

Em American Fiction, o autor Thelonious “Monk” Ellison (Jeffrey Wright) fica irritado depois que um de seus trabalhos não foi aceito pelas editoras e sua carreira parece estar estagnada pois sua obra não é considerada “negra o suficiente”. Enquanto isso o livro We’s Lives in Da Ghetto, de Sinatra Golden (Issa Rae), chega a lista de mais vendidos, deixando o autor em crise ainda mais frustrado. Ao perceber o tipo de conteúdo que o público estar interessado, Thelonious decide escrever um romance satírico sob pseudônimo na intenção de expor as hipocrisias do mundo editorial. Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante,Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original.

Golda

O filme se concentra na guerra de Yom Kippur, de outubro de 1973, quando Golda Meir começa seu último estágio de governo. Israel fica surpreso com o ataque das tropas egípcias e sírias durante o evento mais importante do calendário hebraico. Melhor Cabelo e Maquiagem. Leia mais: Golda - a Mulher de uma Nação mostra contradições e grandezas da estadista israelense.

Publicidade

Oppenheimer

Oppenheimer é um filme histórico de drama dirigido por Christopher Nolan e baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan - que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Além de Cillian, o elenco também traz nomes como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Jack Quaid, Gustaf Skarsgård, Rami Malek e Kenneth Branagh. Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Som, Melhor Design de Produção, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original. Leia mais: Oppenheimer passeia por gêneros para dar conta do impacto da história de criador da bomba atômica . Disponível para aluguel (R$14,90) ou compra (R$ 49,90).

Filmes do Oscar na Apple TV +

Assassinos da Lua das Flores

A história de Assassinos da Lua das Flores se passa nos anos 1920 em Oklahoma, onde o filme foi gravado, e mostra o assassinato de uma série de membros da Nação Osage, donos de terra onde há muito petróleo. Os crimes ficaram conhecidos como Reino do Terror. Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Direção, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Design de Produção, Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Canção Original. Leia mais: Crítica: Assassinos da Lua das Flores mostra Scorsese como o cineasta mais importante em atividade.

Napoleão

O filme é uma visão original e pessoal das origens de Napoleão e sua rápida e cruel ascensão ao poder, a partir do ponto de vista de sua relação volático com sua esposa e único amor, Josefina de Beauharnais. O filme registra batalhas famosas de Napoleão, sua ambição implacável e grande mente estratégica como extraordinário líder militar e visionário da guerra. Melhores Efeitos Visuais, Melhor Design de Produção, Melhor Figurino. Leia mais: Crítica: em Napoleão, Ridley Scott se perde na loucura de amarrar política, guerra, amor e traição.

Filmes do Oscar na Max

Barbie

Publicidade

No mundo mágico das Barbies, “Barbieland”, uma das bonecas começa a perceber que não se encaixa como as outras. Depois de ser expulsa, ela parte para uma aventura no “mundo real”, onde descobre que a beleza está no interior de cada um. Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Design de Produção, Melhor Figurino, Melhor Canção Original. Leia mais: Por que odiei o roteiro de ‘Barbie’, filme que parece não saber seu caminho.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Miles Morales, o amigão da vizinhança Homem-Aranha, é transporado através do multiverso para unir forças com Gwen Stacy e um novo time de Pessoas-Aranha para enfrentar um vilão mais poderoso do que qualquer coisa que já tenham encontrado. Melhor Animação em Longa-Metragem. Leia mais: Homem-Aranha: Através do Aranhaverso economiza na ação, mas tem visual de cair o queixo.

Filmes do Oscar no Star +

Bobi Wine: The People’s President

O líder da oposição, ativista e estrela musical de Uganda, Bobi Wine, usa sua música para combater o regime liderado por Yoweri Museveni, que liderou o país por 35 anos. O documentário acompanha sua corrida às eleições presidenciais de 2021. Melhor Documentário de Longa-Metragem.

Resistência

Em meio a uma futura guerra entre a raça humana e as forças da inteligência artificial, Joshua, um endurecido ex-agente das forças especiais que lamenta o desaparecimento de sua esposa, é recrutado para caçar e matar o Criador, o indescritível arquiteto da IA avançada que desenvolveu uma arma misteriosa com o poder de acabar com a guerra - e a própria humanidade. Melhor Som.

Publicidade

Filmes do Oscar no Disney +

Elementos

Elementos é um filme de animação que se passa em uma sociedade extraordinária chamada Cidade Elemento, na qual os quatro elementos da natureza - ar, terra, fogo e ar - vivem em completa harmonia. Na história, somos apresentados à Faísca (fogo, dublada por Leah Lewis), uma mulher espirituosa na faixa dos vinte anos, com um grande senso de humor e apaixonada pela família, mas que tem um temperamento um pouco quente; Gota (água, dublado por Mamoudou Athie) é um jovem empático, observador e extrovertido, que não tem medo de demonstrar suas emoções - na verdade, é até um pouco difícil controlá-las; Turrão (terra, dublado por Mason Wertheimer) é um garoto muito inteligente da terra que mora na Vila do Fogo, e está sempre perto de Faísca; e Névoa (ar, dublada por Wendi McLendon-Covey), que tem uma personalidade fofa e rosa, está sempre atenta às tendências da moda e é fã dos Windbreakers, um time de Air Ball. Melhor Animação em Longa-Metragem. Leia mais: Elementos, novo filme da Pixar, usa amor proibido para falar sobre imigração e cooperação .

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, o amado grupo de desajustados busca se estabelecer em Lugar Nenhum, mas não demora muito para que suas vidas sejam reviradas pelos ecos do passado turbulento de Rocket (Bradley Cooper). Ainda se recuperando da perda de Gamora (Zoe Saldana), após os acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita (2018), Peter Quill (Chris Pratt) reúne sua equipe para defender o universo e um companheiro de equipe. Mas esta missão pode significar o fim dos Guardiões como conhecemos, se ela não for bem-sucedida. Encerramento da trilogia iniciada em 2014, sendo a continuação de Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017). Melhores Efeitos Visuais. Leia mais: Guardiões da Galáxia 3 cria conexão, mas não tem frescor dos primeiros filmes.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Encontrando-se em uma nova era, aproximando-se da aposentadoria, Indy luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando os tentáculos de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indy deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas. Melhor Trilha Sonora Original. Leia mais: Crítica: Indiana Jones e Relíquia do Destino ousa pouco, mas tem fim polêmico, para amar ou odiar.

Filmes do Oscar no Paramount+

Missão: Impossível — Acerto de Contas Parte 1

Publicidade

Ethan Hunt e sua equipe embarcam em sua missão mais perigosa: rastrear uma nova arma aterrorizante que ameaça toda a humanidade antes que caia em mãos erradas. Com o controle do futuro e o destino do mundo em jogo e as forças sombrias do passado de Ethan se aproximando, uma corrida mortal ao redor do globo começa. Confrontado por um inimigo misterioso e todo-poderoso, Ethan é forçado a considerar que nada pode importar mais do que sua missão – nem mesmo a vida daqueles com quem ele mais se importa. Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais. Leia mais: Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um reafirma força da franquia de Tom Cruise.

The Eternal Memory

O casal chileno Augusto e Paulina está junto há muito tempo, mas Augusto foi diagnosticado com doença de Alzheimer há oito anos. Ambos temem o dia em que ele não a reconhecerá mais. Melhor Documentário de Longa-Metragem. Leia mais: A Memória Infinita: Alzheimer e amor são investigados em documentário que concorre ao Oscar.