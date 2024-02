Procurando alguma coisa para assistir? Esses cinco filmes estão em alta nas plataformas de streaming

Não vai viajar e pretende fugir da folia dos blocos de rua deste carnaval? O Estadão selecionou uma lista de cinco filmes mais assistidos nas plataformas de streaming para quem estiver procurando dicas do que ver neste feriado.

Lily Gladstone e Leonardo DiCaprio em 'Assassinos da Lua das Flores', filme indicado ao Oscar Foto: Apple TV+/Divulgação

As indicações vão desde produções indicadas ao Oscar, drama, comédia, ação e até uma animação para conferir em família. Veja a lista:

O Sequestro do Voo 375

PUBLICIDADE Dentre os filmes mais assistidos na plataforma de streaming Star+, está o retrato de um caso emblemático do Brasil nos anos 1980. Em 1988, Raimundo Nonato Alves da Conceição sequestrou um avião da extinta companhia aérea Vasp que partia de Rondônia com destino ao Rio de Janeiro e 105 pessoas a bordo. Armado, ele exigiu que o piloto desviasse a rota para Brasília. O motivo? Nonato queria cometer um atentado contra o Palácio do Planalto e matar o então presidente José Sarney. O longa mostra os momentos de angústia da tripulação e dos passageiros no voo. Leia uma análise do filme aqui.

Assassinos da Lua das Flores

Se você quer usar o feriado para assistir aos filmes que concorrem ao Oscar 2024, vale a pena apostar em Assassinos da Lua das Flores, do renomado Martin Scorsese. O longa, terceiro com mais indicações ao prêmio mais importante do cinema, acompanha a história real do assassinato do povo nativo Osage. É o mais visto no catálogo da Apple+ e também está disponível para aluguel na Amazon Prime Video e no Google Play Filmes e TV. Leia a crítica do filme aqui. E se quiser saber quais outros filmes indicados estão disponíveis no streaming, confira aqui.

Som da Liberdade

Som da Liberdade é um dos filmes mais assistindo na Amazon Prime Vídeo. O longa de ação mostra a história real de um ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna do governo americano que tenta acabar com o tráfico sexual de pessoas.

No filme escrito e dirigido por Alejandro Monteverde, o protagonista Tim Ballard, interpretado por Jim Caviezel, decide fazer “justiça com as próprias mãos”. Ele se demite de seu cargo no Governo e, após resgatar um garotinho, descobre que a irmã também era mantida refém e embarca em uma missão na Colômbia para salvá-la.

Quando estreou nos cinemas no Brasil, o filme liderou as bilheterias, porém, em setembro de 2023, o homem que inspirou a produção foi acusado de abuso por mulheres que trabalharam na Operation Underground Railroad (OUR), organização fundada por ele. Entenda a polêmica aqui.

Dinheiro Fácil

Outro filme baseado em uma história real está entre os mais assistidos na HBO Max. A comédia Dinheiro Fácil, dirigida por Craig Gillespie, é baseada em um episódio que aconteceu em 2021, quando diversos pequenos investidores compraram milhões de ações de uma loja de jogos, a GameStop.

As ações da empresa, inesperadamente, dispararam e os investidores que, a princípio, eram cidadãos comuns, com trabalhos variados, ficaram ricos. Então, Keith Gill (Paul Dano) começou a postar sobre suas apostas, após viralizar, e atraiu mais pessoas para o movimento. Porém, os engravatados de Wall Street começam a revidar. Veja crítica aqui.

Orion e o Escuro

Quem quer assistir uma animação em família pode conferir o longa deste ano da Netflix: Orion e o Escuro. Na fantasia dirigida por Sean Charmatz, baseada no livro infantil homônimo de Emma Yarlett, o pequeno Orion precisa lidar com seu medo do escuro.