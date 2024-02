Diversos filmes e séries fazem sua estreia ao longo desta semana em serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Star+, Globoplay e HBO Max. Entre os lançamentos, há produções para gostos variados.

Quem busca por algo mais agitado pode se interessar pela série sul-coreana A Killer Paradox, sobre um homem que, por acidente, assassina um assassino, ou pela animação Ninja Kamui, que mostra um ex-membro de organização secreta em busca de vingança pela morte de sua família.

Em ritmo mais calmo, mas que pode soar emocionante para algumas pessoas, o drama Suncoast, exibido no festival de Sundance, filme semi-biográfico da diretora Laura Chinn que aborda uma adolescente com irmão em estado terminal, o romance Um Dia, da Netflix, sobre uma história de amor interrompida pelo tempo. Quem gosta de filmes de super-heróis também pode assistir As Marvels, que chega ao catálogo do streaming após ter feito sua estreia no cinema em 2023. Confira abaixo mais detalhes sobre estes cinco lançamentos do streaming que você pode assistir neste fim de semana entre sexta-feira, 9, sábado, 10, e domingo, 11 de fevereiro de 2024.

A Killer Paradox (Netflix)

A nova série sul-coreana da Netflix é um thriller de suspense que tem início quando o jovem Lee Tang (Choi Woo-shik), sem querer, acaba matando duas pessoas por acidente. Preocupado com a pena que pode pegar na prisão, e a culpa pelos crimes, repara que não deixou provas na cena do crime e descobre que as pessoas a quem assassinou também eram perigosas, incluindo um serial killer.

A partir daí a série tem a premissa de discutir se o protagonista é um “herói divino” ou um “pecador impune”. Ele ainda terá que se desvencilhar de um detetive da polícia local (Lee Jae-oong) que busca decifrar os crimes. A produção ainda conta com diversas cenas de ação, incluindo explosões e perseguições de carro. Estreia: 9 de fevereiro de 2024.

Suncoast (Star+) - 9 de fevereiro

O filme de drama estreou no festival de Sundance, em janeiro, mas só chega ao streaming cerca de três semanas depois. Inspirado na história de vida da própria diretora, Laura Chinn, o longa gira em torno de Doris (Nico Parker), adolescente cujo irmão, Cody (Andrew Diconstanzo), a quem ela ajudou a cuidar nos últimos anos, possui um câncer cerebral em estado terminal.

Entre a convivência com a mãe, Kristine (Laura Linney), com quem compartilha as angústias do drama familiar, e a tentativa de se encaixar com os outros jovens de sua escola, ela desenvolve uma amizade com um ativista Paul (Woody Harrelson), com quem terá conversas profundas. Estreia: 9 de fevereiro de 2024.

Um Dia (Netflix)

Baseado no livro Um Dia, de David Nicholls, a minissérie de romance e drama tem início nos anos 1980, quando Emma (Essie Davis) e Dexter (Leo Woodall) se conhecem na juventude. Enquanto ela tem o sonho de mudar o mundo de alguma maneira, ele só pensa em ser rico.

Diante de alguns desencontros, a história de amor não tem um final tão feliz, mas tudo pode mudar - ou não - quando os dois se reencontram 20 anos depois, em outro momento da vida.

Vale destacar que um filme de mesmo nome sobre o livro foi lançado em 2011, protagonizado por Anne Hathaway e Jim Sturgess. Atualmente, ele não está no catálogo de nenhum serviço de streaming, mas é possível alugá-lo em plataformas como Prime Vídeo, Google Play e Apple TV+. A minissérie estreia na Netflix em 8 de fevereiro de 2024.

Ninja Kamui (HBO Max) - 11 de fevereiro

PUBLICIDADE A série de animação japonesa é voltada para adultos, com muitas cenas sangrentas de ação. A história tem início quando um ex-ninja, Joe Higan, consegue se desvencilhar de seu passado e vai morar no interior dos Estados Unidos para tentar uma nova vida tranquila. Considerado um traidor por seus antigos colegas de uma seita secreta e poderosa, acaba vendo sua família morrer em uma emboscada, na qual também foi supostamente morto. Pouco depois, porém, ele reaparece com vida, mas com um forte desejo de vingança e a personalidade de Ninja Kamui, como era conhecido em seu passado obscuro. Ao longo de 12 episódios, ele irá atrás de quem causou dor à sua família para tentar aniquilar um por um, em cenários modernos e sombrios. Estreia: 11 de fevereiro de 2024.

As Marvels (Disney+)

Boa pedida para os vãs do Universo Compartilhado da Marvel, o filme conta com as heroínas Capitã Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris), que terão que defender o planeta da alienígena Dar-Benn (Zawe Ashton).

Com a ajuda do já conhecido Nick Fury (Samuel L. Jackson), elas terão de formar uma equipe em boa sintonia, incluindo o desafio de lidar com os seus poderes entrelaçados entre si, para atingir o sucesso. O filme foi lançado no segundo semestre do ano passado, mas chega ao streaming somente em 7 de fevereiro de 2024.

Clique aqui para ler a crítica do Estadão sobre o filme.