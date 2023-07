Rooftops de São Paulo: conheça os melhores lugares para comer, paquerar e curtir no alto da cidade

Em uma cidade recheada de prédios como São Paulo, um espaço para ver o céu, curtir a luz natural do dia ou aproveitar o clima mais friozinho das noites de inverno à luz do luar é um achado. Melhor ainda se for para tomar uns drinques, comer algo legal, bater papo, paquerar…

Atualmente, céu é o limite para os rooftops paulistanos. O termo em inglês, que em tradução literal significa telhado ou terraço, virou tendência no uso dos espaços na cidade. Nos últimos meses, bares e restaurantes passaram a explorar terraços de prédios em São Paulo. E, vamos combinar, além de tudo, eles garantem uma vista diferenciada da cidade.

O espaço desse tipo aberto mais recentemente na cidade foi o Flor Cafe, no Museu da Língua Portuguesa. O restaurante, que já funciona no térreo do mesmo museu, agora também ocupa um espaço no terraço da instituição, no prédio da Estação da Luz.

No cardápio estão café expresso, chocolate quente, chá ou capuccino, mini bolos de fubá com calda de goiabada, laranja e chocolate e mini muffins de queijo ou de ervas. O local dá ao visitante do museu vista da torre do relógio da Estação da Luz, do Parque da Luz e da Estação Júlio Prestes. O Flor Cafe do terraço funciona de quinta a domingo, das 10h às 18h.

Confira outros rooftops para visitar em São Paulo

Na Zona Norte da cidade tem o UNA Rooftop Bar e Restaurante, que fica em uma cobertura em Santana. O espaço tem um estilo meio praiano, com madeira e cordas náuticas. Se o tempo mudar e a chuva começar a cair, a área aberta tem um teto de vidro. O cardápio do espaço é variado, servindo desde saladas a carnes, além de frutos do mar. Também conta com opções de drinques e bebidas.

Endereço: Rua Professor Lourival Gomes Machado, 273 - Santana - São Paulo/SP - CEP: 02021-050

Mesa de jantar do restaurante Terraço Itália, no Edifício Itália, com vista noturna da região central da capital paulista. Foto: Alex Silva/Estadão

Um clássico da cidade é o Terraço Itália. Ambiente familiar, romântico (pedidos de casamento são comuns no espaço). Talvez uma das visitas obrigatórias para quem estiver fazendo turismo na capital paulistana ou esteja querendo um espaço diferenciado para curtir um momento gostoso. Para mais informações, leia aqui.

Endereço: Terraço Itália: Av. Ipiranga, 344 - 41º andar - República.

Pertinho dali tem o The S. Bar, no Circolo Italiano. Em clima de clube de jazz, a casa tem um jeito Frank Sinatra de ser (o S. do seu nome é, claro, de Sinatra). Neste prédio icônico da Avenida Ipiranga, o cliente se sente quase que como parte do Rat Pack (grupo formado nos anos 1950 e 1960 por nomes como o do próprio Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. e outros). Leia mais aqui.

Endereço: The S. Bar: The S. Avenida Ipiranga, 344 - Circolo Italiano - 1 andar

Já o Reserva Rooftop, que fica na região do Jardim das Perdizes, tem como foco churrasco (não à toa a estrela da carta). O menu foi desenvolvido pelo chef Roberto Ravioli. O Reserva está situada no novo bairro conceito na zona oeste da cidade, entre os distritos da Barra Funda e Água Branca: o Jardim das Perdizes. O Reserva Rooftop conta com vista privilegiada para os frequentadores que poderão visualizar os mais de 45 mil m² de área verde do Parque, idealizado e construído pela Tecnisa. Mais informações aqui.

Endereço: Reserva Rooftop: Rua Marc Chagall, Jardim Perdizes

Por falar em bairro, lá no Bixiga também tem um rooftop bacana, o do Jamile Restaurante. No terceiro andar, é possível ter uma visão ampla do tradicional Bixiga. O espaço é reservado para festas e eventos. Conheça melhor o Jamile restaurante aqui.

Endereço: Jamile Restaurante: R. Treze de Maio, 647 - Bela Vista

Área externa do Baleia Rooftop, que oferece boas opções no cardápio e na carta de drinques. Foto: Neuton Araújo/Divulgação

No final do ano passado, a Faria Lima ganhou o Baleia Rooftop - localizado no quarto andar do edifício B32, no coração da avenida Faria Lima. No comando da casa estão os empresários Jair Coser, seu filho Ângelo Coser e a sócia Mara Santalla. O responsável pelo cardápio é o chef Flávio Miyamura, que já atua no asiático Dasian, instalado no térreo do B32. O menu de coquetéis ficou por conta do mixologista e bartender Marco De La Roche. Leia mais sobre o Baleia Rooftop aqui.

Endereço: Baleia Rooftop: R. Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi

Já o restaurante Mii Rooftop está localizado no último andar do complexo. Além da cozinha com pratos à base de frutos do mar, toda a decoração tem inspiração na cultura grega, tanto na parte interna, quanto na parte externa. Além disso, o espaço possui um lago artificial com peixes ornamentais. Conheça melhor o Mii Rooftop aqui.

Endereço: Mii Rooftop: R. Cândido Lacerda, 33 - Jardim Analia Franco

Alguns rooftops já são clássicos na cidade. O 033 Rooftop, por exemplo, ocupa o terceiro e último pavimento do Teatro Santander. Ele fica dentro do Complexo WTJK e a 20m de altura, acima da Marginal Pinheiros. O Rooftop 033 possui mais de 1000m² de área e terraço externo com área de 200m². Leia mais sobre o 033 Rooftop aqui.

Endereço: 033: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia

Já o Vista Restaurante está inserido em um cenário privilegiado. De um lado está o Parque do Ibirapuera, do outro, o Obelisco, atrás, o Instituto Biológico. Ele ocupa boa parte da cobertura do Museu de Arte Contemporânea, o MAC-USP. Imperdível. Mais sobre o Vista Restaurante.

Endereço: Vista Restaurante: Cobertura do MAC USP - Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 - 8o andar - Vila Mariana

No centro da cidade existe uma concentração de rooftops. Perto do Largo do Paiçandu está o mais informal deles, A Balsa. O terraço, aberto às quintas e sextas (esporadicamente em outros dias), fica no quinto andar de um prédio comercial. Ao seu redor, é possível avistar o Viaduto do Chá, o Edifício Martinelli e o Vale do Anhangabaú. Normalmente, a música não é alta e as festas não ultrapassam as 23h. Trata-se de um local para conversar, tomar uma bebida de forma despretensiosa. Às vezes, abre para saraus, shows e peças de teatro. Aqui tem um pouco mais sobre o A Balsa Bar.

Endereço: A Balsa: 4º andar e terraço, R. Cap. Salomão, 26 - Centro Histórico

Restaurante Esther Rooftop no terraço do edifício Esther no centro de São Paulo. Foto: Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Perto dali, mais especificamente na frente da Praça da República, já é possível encontrar um terraço mais formal, o restaurante Rooftop Esther, dos chefs franceses Benoit Mathurin e Olivier Anquier. Localizado em um edifício histórico, considerado o primeiro de inspiração Bauhaus na cidade, o restaurante tem ambiente tranquilo, bom para reuniões familiares, jantares românticos ou um vinho ao cair da tarde. Aqui dá para ler um pouco mais sobre o Esther.

Endereço: Rooftop Esther: R. Basílio da Gama, 29 - República

Ambiente e vista do bar Botâma, na varanda do Priceless. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Já no edifício Alexandre Mackenzie, prédio construído em 1929 para ser a sede da Light e onde hoje funciona o Shopping Light, existe o Priceless. Trata-se de um complexo gastronômico com um restaurante, um bar, um espaço de intervenções artísticas, um ponto de café e um rooftop com vista para o Theatro Municipal. Leia mais sobre o Priceless.

Endereço: Princeless: Shopping Light - Acesso pelo estacionamento - R. Formosa, 157 - Centro Histórico.

Ainda na região, é possível trocar a tranquilidade do Esther por uma balada da moda, a Tokyo. Em seu rooftop, a maioria ainda não bateu nos 30 anos. O som é o rock (muita coisa dos anos 1980 e 1990) e o espaço é altamente “instagramável” - ou seja, bom para quem quer publicar fotos no Instagram. O Grupo Tokyo, dono da balada, também assumiu recentemente a gestão privada do terraço do histórico Edifício Martinelli, que terá novidades nos próximos meses. Aqui tem mais sobre a Tokyo.

Endereço: Tokyo: Rua Major Sertório 110.

Na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, encontramos o clube de Jazz Blue Note (primo-irmão do tradicional bar de jazz de Nova York). O espaço não tem exatamente um rooftop, mas uma varanda com vista privilegiada para a avenida mais famosa da cidade (e que já se transformou no espaço mais disputado do clube). Na mesma região, vale destacar o The View Bar, na Alameda Santos, e o Sky Hall Terrace Bar, na Juscelino Kubitschek. Leia mais sobre o Blue Note.

Endereço: Blue Note: Av. Paulista, 2073; e The View: Alameda Santos, 981 - 30º andar