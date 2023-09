Faustão recebe alta de hospital após transplante de coração

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, de 73 anos, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, neste domingo, 10. O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias em casa para a reabilitação após o transplante cardíaco, de acordo com a rede particular.

Conforme divulgado anteriormente, o comunicador não apresentou sinais de rejeição do novo coração e tinha sido transferido da unidade de tratamento semi-intensiva para o quarto na sexta-feira passada, 8.

Faustão recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste domingo, 10. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Faustão na Band

Cirurgia

Faustão passou por uma cirurgia de transplante de coração no último dia 27 de agosto, com duração de 2h30. O apresentador estava internado desde o dia 5 de agosto após apresentar um grave quadro de insuficiência cardíaca. O procedimento foi realizado com sucesso. Em seguida, Faustão seguiu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle da rejeição.

Embora a cirurgia do apresentador tenha sido classificada como “prioridade máxima”, o comunicador teve que entrar em uma lista de espera única coordenada pelo Sistema Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde que vale tanto para pacientes da rede pública quanto para os da privada.

Posteriormente, sem apresentar intercorrências, ele foi transferido da UTI para a unidade semi-intensiva no dia 1º de setembro. Uma semana depois, Faustão foi para o quarto do hospital.

Agradecimento

Na quinta-feira, 31, o apresentador apareceu pela primeira vez em vídeo publicado nas redes sociais após o transplante e agradeceu à família do doador.

“Sou eternamente grato ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Fico emocionado. Ele me deixou a chance de viver de novo”, disse. “Transportar para outra pessoa o direito de continuar viver é muito mais que uma generosidade. Foi uma benção que Deus me deu”, reiterou.