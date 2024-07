Fernanda Torres estreia no TikTok para falar de literatura; veja o primeiro autor que ela aborda

A atriz e escritora Fernanda Torres estreia na plataforma de vídeos com mais de 33 mil seguidores Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO

A atriz e escritora Fernanda Torres estreou no TikTok com uma missão nobre: falar sobre literatura brasileira. O primeiro vídeo na plataforma foi publicado na quarta-feira, 16, e já conta com mais de 200 mil visualizações. A atriz adiantou que o primeiro autor abordado por ela será Machado de Assis.

“Alô, alô, queridos! Fernanda Torres aqui, da minha ‘central de comandos’, estreando no TikTok. Fica aí de olho que vou postar uma coisinha interessante sobre Machado de Assis”, disse. Assista abaixo:

PUBLICIDADE Fernanda disse ter sido inspirada pela influenciadora americana Courtney Novak, que repercutiu nas redes sociais ao recomendar a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Após o vídeo viralizar, a versão traduzida para o inglês de Flora Thomson-Devaux foi o livro mais vendido da Amazon EUA na categoria Literatura Latino-Americana e Caribenha. A atriz disse que a repercussão em torno de Machado de Assis por conta do vídeo de Courtney foi “uma coisa extraordinária”.

“A gente deve isso à Courtney Novak, que é uma influenciadora, uma tiktoker, e ela se propôs a ler livros de todo o mundo e comentar. Dentre todos os livros que ela leu, ela ficou assombrada, é claro, com a qualidade do Machado de Assis”, disse.

Logo depois, ela indica livros que analisam o universo machadiano: Ao vencedor as batatas e As Ideias Fora do Lugar, ambos de Roberto Schwarz, O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, de Helen Caldwell, e Machado, de Silviano Santiago.

Há 11 anos, o público conheceu a veia literária de Fernanda Torres. Seu livro de estreia, Fim, concorreu ao Prêmio Jabuti e inspirou a série de mesmo nome da Globoplay lançada em 2023. Ela tem mais dois livros publicados: a compilação de crônicas Sete Anos, de 2014, e A Glória e Seu Cortejo de Horrores, de 2017, todos pela Companhia das Letras.