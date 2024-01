Framboesa de Ouro 2024: confira a lista dos indicados ao pior do cinema

A 44ª edição do prêmio Framboesa de Ouro, conhecido como “anti-Oscar”, divulgou nesta segunda-feira, 22, os indicados deste ano para a premiação. Os vencedores serão anunciados em 9 de março, na véspera da cerimônia de premiação do Oscar. Entre os indicados estão Jennifer Lopez, Chris Evans e Vin Diesel, além de filmes como Shazam! Fúria dos Deuses, da DC Comics e Mercenários 4, que conta com Sylvester Stallone no elenco.

Jennifer Lopez, Chris Evans e Vin Diesel, indicados ao Framboesa de Ouro 2024 Foto: Reprodução / Instagram @jlo @chrisevans @vindiesel

PUBLICIDADE A responsável pelo Framboesa de Ouro, Razzies, comenta que possui 1.179 membros votantes, distribuídos em 49 estados americanos e cerca de duas dúzias de países. Nas categorias são incluídas algumas piadas, como em Pior Casal - que coloca: “Quaisquer dois “mercenários impiedosos” como indicado. A votação para os indicados ocorre de maneira virtual, em que cada um dos votantes escolhe cinco concorrentes para cada uma das nove categorias. Confira abaixo a lista completa:

Pior Filme

O Exorcista: O Devoto

Os Mercenários 4

Megatubarão 2

Shazam! Fúria dos Deuses

Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Pior Ator

Russell Crowe, em O Exorcista do Papa

Vin Diesel, em Velozes e Furiosos 10

Chris Evans, em Ghosted: Sem Resposta

Jason Statham, em Megatubarão 2

Jon Voight, em Mercy: Golpe de misericórdia

Pior Atriz

Ana de Armas, em Ghosted: Sem Resposta

Megan Fox, em Johnny & Clyde

Salma Hayek, em Magic Mike — A Última Dança

Jennifer Lopez, em A Mãe

Dame Helen Mirren, em Shazam! Fúria dos Deuses

Pior Atriz Coadjuvante

Kim Cattrall, em Meu Pai É Um Perigo

Megan Fox, em Os Mercenários 4

Bai Ling, em Johnny & Clyde

Lucy Liu, em Shazam! Fúria dos Deuses

Mary Stuart Masterson, em Five Nights at Freddy’s — O Pesadelo Sem Fim

Pior Ator Coadjuvante

Michael Douglas, em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Mel Gibson, em Confidential Informant

Bill Murray, em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Franco Nero, em O Exorcista do Papa

Sylvester Stallone, em Os Mercenários 4

Pior Casal

Quaisquer dois “mercenários impiedosos” em Os Mercenários 4

Quaisquer dois investidores gananciosos que doaram parte dos US$ 400 milhões para adquirir os direitos de fazer um remake de O Exorcista

Ana de Armas e Chris Evans (que reprovaram em química na tela) em Ghosted: Sem Resposta

Salma Hayek e Channing Tatum em Magic Mike — A Última Dança

Pooh e Leitão como matadores/assassinos sedentos por sangue (!) em Ursinho Pooh: Sangue e Mel





Pior Prequel, Remake, Rip-off, ou Sequência

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O Exorcista: O Devoto

Os Mercenários 4

Indiana Jones e o Chamado… para chutar cachorro morto

Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Pior Direção

Rhys Frake-Waterfield, por Ursinho Pooh: Sangue e Mel

David Gordon Green, por O Exorcista: O Devoto

Peyton Reed, por Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Scott Waugh, por Os Mercenários 4

Ben Wheatley, por Megatubarão 2

Pior Roteiro