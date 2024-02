Ator Juan Alba ganha prestígio no mundo do vinho e assina menu de jantar harmonizado em shopping

Em parceria com a importadora de vinhos Mistral e com a presença do ator e amante de vinhos, a rede Casa Porteña – especializado em parrilla e comida argentina – realiza jantares enogastronômicos em seus quatro endereços.

O primeiro acontece na casa do shopping Pátio Higienópolis, no dia 28 de fevereiro, às 19h30. Depois, será a vez dos outros restaurantes: Shopping Vila Olímpia (06/03), Mooca Plaza Shopping (13/03) e Park Shopping São Caetano (20/03).