Barítono que cantou na coroação de Rei Charles III vai se apresentar na Sala São Paulo

Considerado o maior baixo-barítono da atualidade, o britânico Bryn Terfel tem apresentação marcada para o próximo dia 8 de novembro, às 20h30, na Sala São Paulo.

Em maio deste ano, Terfel foi escolhido para cantar na coroação do Rei Charles III. Ele também recebeu o título de cavaleiro britânico pelos serviços prestados à música, em 2017. Uma curiosidade, além de Terfel, outro cantor lírico apresentou-se na coroação de Chalres III. Trata-se de Roderick Williams - que esteve em maio no Brasil (também com apresentações na Sala São Paulo).

Bryn Terfel Foto: Mitch Jenkins

No repertório, obras de Wagner, Beethoven, canções tradicionais britânicas, um excerto de Um Violinista no Telhado, de Jerry Bock, entre outras músicas.

Terfel se apresenta na Sala São Paulo com a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, sob regência de Carlos Moreno.

Ele atua regularmente nos mais prestigiados palcos de concertos e casas de ópera do mundo – como Royal Opera House/Covent Garden, Metropolitan Opera de Nova York, Ópera Nacional de Paris, Teatro ala Scala de Milão, Ópera de Zurique.