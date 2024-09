Brasil abre o calendário da London Fashion Week destacando o papel das mulheres na indústria da moda

A segunda edição do Brazil: Creating Fashion for Tomorrow (BCFT) abre o calendário da London Fashion Week com uma exposição na embaixada do Brasil em Londres.

PUBLICIDADE A London Fashion Week acontece do dia 13 até o dia 17 de setembro - com uma prévia exclusiva nesta quinta-feira, dia 12. Nesta edição, batizada de A Chain of Women, o destaque é o papel central das mulheres na indústria da moda, apresentando uma seleção com curadoria de marcas e iniciativas lideradas por mulheres brasileiras - com ênfase naquelas que investem em moda sustentável e contribuem para o empoderamento feminino.

Lenny Niemeyer Foto: Brazil: Creating Fashion for Tomorrow (BCFT)

Entre as marcas participantes estão Catarina Mina (com comunidades do Ceará), Farm Rio (com artesãs indígenas Yawanawá), Lenny Niemeyer (com parceria com a Associação de Artesãs de Barreirinhas), PatBo (e sua escola de bordadeiras) e outras.

O Brazil: Creating Fashion for Tomorrow tem curadoria de Camila Villas, Lilian Pacce e Marilia Biasi.