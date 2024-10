Chef premiado pela família real e pai da ‘cuisine naturelle’ será homenageado no Brasil

No dia 6 de novembro, o chef Laurent Suaudeau será o responsável pela realização de uma homenagem ao lendário chef Anton Mosimann durante um evento exclusivo no Espaço Cultural Laurent Suaudeau.

Organizado pela Culinary Arts Academy Switzerland, em parceria com a Switzerland Tourism e a SWISS, o evento terá a presença do próprio Anton Mosimann, um dos chefs mais influentes do mundo.

Chef Anton Mosimann Foto: Culinary Arts Academy Switzerland

Reconhecido por sua inovadora "Cuisine Naturelle", Mosimann transformou a alta gastronomia ao extrair os mais surpreendentes sabores de ingredientes frescos e naturais, sem a utilização de creme, manteiga ou álcool. Anton Mosimann construiu uma carreira de prestígio no Dorchester Hotel, em Londres, onde conquistou duas estrelas Michelin, antes de fundar, em 1988, o Mosimann's Private Dining Club em Belgravia. Este clube se tornou referência para a realeza, celebridades e líderes globais, reconhecido por seu ambiente refinado e serviço impecável, o que o levou a conquistar o Royal Warrant da família real britânica. Atualmente, Mosimann atua como Reitor Honorário e Embaixador da Culinary ArtsAcademy Switzerland.