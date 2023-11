Deborah Secco inaugura brechó em São Paulo; rede prevê faturamento de R$ 190 milhões

Nesta quinta-feira, 9, será inaugurada a unidade do Peça Rara Brechó na Vila Clementino, em São Paulo. O evento contará com a presença de seus três sócios: a atriz Deborah Secco, o empresário José Carlos Semenzato (Grupo SMZTO) e a fundadora e CEO da marca, Bruna Vasconi. Essa será a 16ª unidade na capital e a 26ª no Estado.

A marca nasceu há 16 anos em Brasília e conta com mais de 130 unidades espalhadas pelo País. O projeto de expansão prevê fechar o ano com 140 lojas vendidas e faturamento de R$ 190 milhões.

PME - FRANQUIAS - Atriz Deborah Secco, em uma das lojas da PeÁa Rara, franquia da qual È sÛcia CrÈdito: Debbie Schimitt Foto: div

A proposta do Peça Rara é o consumo consciente por meio do conceito de second hand (uso de segunda mão), a economia circular e a responsabilidade social.

A rede possui duas unidades do Instituto Eu Sou Peça Rara que utiliza o valor arrecadado com itens que não vão para suas unidades a preços simbólicos (que vão de R$ 5 a R$ 50). Parte do valor arrecadado foi investido na primeira creche da franquia, inaugurada no último mês em um bairro nos arredores de Brasília.