Exposição de trajes femininos da renascença marca a celebração dos 150 anos da imigração italiana

O Museu da Imigração convidou as pesquisadoras de moda Fabiana Pranaitis, Juliana Lopes, Maria Eduarda Rennó e Ana Porto Alegre a apresentarem trajes inspirados em personagens femininos icônicos da renascença italiana, durante o festival Viva! Itália, que acontece nos dias 17 e 18 de agosto.

Com o intuito de difundir a herança da cultura italiana refletida na moda, os trajes que serão apresentados foram confeccionados artesanalmente, desde a modelagem, peça piloto e todo o processo de costura e adornamento dos trajes, sendo que alguns deles chegam a levar meses de pesquisa e mais de 60 horas de costura manual.

Trajes da Renascença Foto: Larissa Lopes

A moda italiana no renascimento exerce uma forte influência em toda a Europa do século XVI, com uma silhueta elegante e tecidos finos como veludos, seda, brocados e bordados com fios de prata e ouro.