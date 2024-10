Maya Massafera estreia na passarela da São Paulo Fashion Week em pleno Museu do Ipiranga; saiba mais

A locação surpreendente e simbólica é uma das características do estilista e sua marca homônima, que já se apresentou no ano passado no icônico Edifício Copan, sendo um dos grandes destaques daquela edição da SPFW.

Marcado para o dia 14 de outubro, Gustavo Silvestre levará à passarela montada na parte externa do museu uma coleção exclusiva com looks feitos com muito crochê e paetês, resultado de anos de estudo desta técnica manual que ele domina e ensina. Mais um destaque será a estreia de Maya Massafera desfilando.