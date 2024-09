Ministro Barroso falará ao empresariado brasileiro na sede da ONU

O evento também terá entre seus convidados Daniel Bento, diretor-executivo do CEERT (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT); Georg Kell, fundador e ex-diretor executivo do Pacto Global, presidente da gestora de ativos Arabesque Partners; e, entre as mediadoras, a jornalista Aline Midlej.

O SDGs é realizado pelo Pacto Global, maior iniciativa mundial de sustentabilidade corporativa do mundo, para debater o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) por meio de iniciativas de empresas e outros temas ligados à Agenda 2030.