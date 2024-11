Virada Nerd terá palestras, demonstração de jogos e quadrinhos grátis

Há dez anos, fãs de quadrinhos e jogos de tabuleiro têm um encontro marcado, durante a Virada Nerd. A movimentação cultural reúne uma programação diversa, incluindo palestras, demonstração de jogos, apresentações culturais e sessões de autógrafos.

Participantes da última Virada Nerd, de 2023, na Avenida Paulista Foto: Virada Nerd/ Divulgação

PUBLICIDADE A Virada Nerd é ainda turbinada pelo Dia do Quadrinho Grátis, quando 95 lojas especializadas em todo o Brasil distribuem quadrinhos gratuitamente para todos que entrarem nos estabelecimentos. Neste ano, a Virada Nerd e o Dia do Quadrinho Grátis acontecem no próximo fim de semana, entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro. A Virada Nerd é encabeçada pela editora Devir, mas terá, neste ano, a participação de outras nove casas editoriais: Best Mark, Ciranda Cultural, Conrad, Heroica, Lote 42, Mosaico Jogos, New Pop, Taverna do Rei, Indievisível Press e Universo dos Livros. O evento principal, que acontece no Centro Cultural São Paulo (CCSP – Rua Vergueiro, 1.000 – São Paulo / SP), terá ainda a participação de 30 autores independentes como Artemys, Daniel Esteves, Clarice França e Reginaldo Aguiar Gomes (Afrodinamic).

Na programação, estão nomes consagrados do universo geek como André Vianco, Fernando Caruso, os irmãos Fabio Moon e Gabriel Bá, além de Filipe Andrade, convidado internacional. O ilustrador português tem no seu currículo colaborações com a Marvel, Boom! Studios, Passion Studios e Riot Games. Ele é dono ainda de um Prêmio Hugo e coleciona indicações ao Prêmio Eisner. Filipe aproveita a sua vinda ao Brasil para lançar Sabores raros (Devir), criado em parceria com Ram V.

O português Filipe Andrade é o destaque internacional da Virada Nerd Foto: Virada Nerd/ Divulgação

Dia do Quadrinho Grátis

A Virada Nerd foi buscar inspiração no Free Comic Book Day, tradicional nos EUA, para trazer para o Brasil o Dia do Quadrinho Grátis. A celebração por aqui acontece desde 2016. Neste ano, mais de 80 lojas localizadas em 59 cidades, de 21 estados, vão distribuir gratuitamente quadrinhos para os seus visitantes. São edições especialmente impressas para o evento. Os exemplares também serão distribuídos no CCSP e no Centro Cultural Fiesp (Av. Paulista, 1.313).

A Devir colocará três títulos na promoção: O departamento da verdade, de James Tynion IV e Martin Simmonds; Power Bomb!, de Daniel Warren Johnson e Mile Spicer, e Sabores raros, de Filipe Andrade e Ram V.

As editoras Todavia e Taverna do Rei também entram no Dia do Quadrinho Grátis, com O primeiro ganho no espaço e a pizza (quase) impossível (Todavia), de Mac Barnett e Shawn Harris, e Ramirez tem que morrer (Taverna do Rei), de Nicolas Petrimaux.

O Dia do Quadrinho Grátis também vai distribuir e-books. A Amazon vai oferecer, gratuitamente, 23 títulos de editoras como JBC, Conrad, Zapata Edições, Mythos Edições, Ciranda Cultural e Heroica.

Confira aqui a lista das lojas participantes e dos títulos que entram na promoção.

Programação da Virada Nerd

O CCSP será o QG da Virada Nerd, que ocupará o salão do teatro, com uma feira de livros e espaço para demonstração de jogos de tabuleiro e RPG. O subsolo do cento cultural abrigará o Beco dos Artistas, que receberá os autores independentes. No Auditório Adoniran Barbosa, acontece a programação cultural, com palestras, bate-papos e debates.

Entre os destaques, está a mesa HQs independentes e financiamento coletivo, que vai reunir Leandro Saioneti (Catarse), Kleber Ricardo Sousa (Devir) e os quadrinistas Mário Cesar Oliveira e Eric Peleias. A conversa será mediada por Caroline Favret, da Devir e acontece no sábado, 30, às 15h.

Filipe Andrade, o convidado internacional desta edição, conversa com Mariana Viana (Fora do Plástico), às 16h30 do dia 30 de novembro. No mesmo dia, às 17h30, Daniel Esteves conduz uma aula de roteiro e às 19h, Al Stefano ministra aula de ilustração em aquarela.

Fernando Caruso é um dos participantes da programação da Virada Nerd Foto: Mariana Vianna

Ainda no sábado, o comediante Fernando Caruso faz a “zorra total” com os quadrinhos da Devir, a partir das 21h. Mais tarde, a quatro quilômetros dali, na Loja Mundos Infinitos (Rua Machado Bitencourt, 291 - Vila Clementino), o comediante lidera o Corujão dos Jogos, com sete horas de jogos de tabuleiro, a partir da meia noite.

A programação completa pode ser conferida aqui.