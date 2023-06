Virginia Woolf: Novos livros, cartas de amor, flores e festa para a autora de Mrs. Dalloway

Não acontece sempre que a obra de um autor entra em domínio público, mas aconteceu com Virginia Woolf (1882–1941). Desde 2012, ano após ano, com a chegada de seus livros nas livrarias em traduções diversas e publicação por várias editoras, ela ganha novos leitores. Leitores que descobrem, em seus romances, contos, ensaios e cartas facetas de uma das mais instigantes escritoras da história da literatura.

Hoje, há muito mais livros de Virginia Woolf em português do que em qualquer outra época.

Em março, a Nós lançou Diários de Virginia Woolf - Volume III, com tradução de Ana Carolina Mesquita. Ele traz os textos escritos por Virginia entre 1924 e 1930, período em que ela escreve e publica alguns de seus livros mais conhecidos - Mrs. Dalloway (1925), o mais popular, O Leitor Comum (1927), Ao Farol (1928), Orlando e Um Teto Todo Seu (1929) e As Ondas (em 1930, último ano deste volume do diário, ela trabalhava no livro, que foi lançado no ano seguinte).

Virginia Woolf morreu em 1941 Foto: Gisele Freund/National Portrait

Outros livros estão chegando agora às livrarias - alguns deles, para coincidir com o Mrs. Dalloway Day, dia criado para homenagear Virginia Woolf e discutir a sua obra (veja abaixo a programação do evento, que será realizado nesta quarta, 14, em São Paulo.

Novos livros de Virginia Woolf

Montagem com capas de livros de Virginia Woolf publicados em junho e julho de 2023 Foto: Reprodução de capas/Estadão

Continua após a publicidade

O Vestido Novo

O conto Vestido Novo, transformado agora em livro, retrata uma mulher que tem que escolher uma roupa para ir a uma festa. Reverberando o incômodo que a própria Virginia passou em vida, quase sempre se sentindo inadequada e malvestida para as festas às quais era convidada, vemos Mabel sentir-se “como uma manequim de modista, ali parada para que as jovens lhe espetassem alfinetes”, sofrendo profundamente com o julgamento e o desprezo daqueles que reprovam não a sua constituição intelectual ou moral, mas a sua roupa.

O lançamento será durante o Dalloway Day, nesta quarta, 14. Veja abaixo a programação.

O Vestido Novo (Editora Nós; Trad.: Ana Carolina Mesquita; R$ 49 págs,; R$ 46)

Virginia Woolf & Vita Sackville-West: Cartas de Amor

Em um jantar em 1922, Virginia Woolf conheceu Vita Sackville-West. Virginia registrou em seu diário que ela não pensou muito na conversa de Vita, mas sim em suas pernas. Era o início de quase 20 anos de flerte, amizade e colaborações - ela seria, ainda, inspiração para Orlando. A correspondência seguiu até a morte de Virginia, em 1941. O livro reúne esta correspondência, trechos dos diários das duas e texto de Alison Bechdel, cartunista americana criadora do Teste de Bechdel, que avalia preconceitos e estereótipos femininos em produções cinematográficas.

Vai ter um evento de lançamento em São Paulo. Será nesta sexta-feira, 16, às 19h, na Livraria da Travessa (Rua dos Pinheiros, 513), com a participação das influenciadoras Tatiany Leite e Sarah Germano.

Continua após a publicidade

Virginia Woolf & Vita Sackville-West: Cartas de Amor (Editora Morro Branco; Trad.: Camila von Holdefer; 320 pp., R$ 89,90)

Contos Completos

Publicada pela Cosac Naify em 2005 e esgotada, esta antologia de contos de Virginia Wolf organizada por Susan Dick, responsável também pela fixação dos textos e pelas notas, ganha agora uma nova edição pela 34. A tradução original de Leonardo Fróes foi mantida (e revisada), e o tradutor e poeta escreveu um prefácio para esta nova edição. São 46 histórias, entre contos e esquetes, em que Virginia explora a natureza subjetiva da realidade.

Contos Completos (Editora 34; Trad. leonardo Fróes; 376 págs.; R$ 86)

Passeio ao Farol

Considerado o mais autobiográfico dos romances da escritora inglesa, Passeio ao Farol é, como comentou a própria autora em seus diários, uma tentativa de exorcizar a figura da mãe e, em especial, a de seu pai, por quem nutria sentimentos ambivalentes que são analisados em minúcias nesta obra-prima do alto modernismo europeu.

Também nas livrarias, publicados anteriormente: Ao Farol (Autêntica; Trad.: Tomaz Tadeu; R$ 74,90; R$ 52,90 o e-book) e Ao Farol (L± Trad. Denise Bottmann; R$ 17,90 o e-book)

Continua após a publicidade

Passeio ao Farol (Companhia das Letras; Trad.: Paulo Henriques Britto; 256 pág.; R$ R$ 54,90; R$ 29,90)

No prelo

Uma Prosa Apaixonada

Tradutor de todos os livros de Virginia Woolf pela Autêntica, a primeira editora a começar a publicar a obra da autora quando ela caiu em domínio público, Tomaz Tadeu organizou e traduziu a coletânea Uma Prosa Apaixonada. Nos textos do livro, Virginia reflete sobre a relação entre a prosa e a poesia. Para o tradutor, o que ela quer demonstrar é que “sua própria prosa, seja a de ficção, seja a ensaística, é uma prosa poética, uma prosa musical, uma prosa... apaixonada. E a pergunta que ela tenta responder, ao longo desses ensaios, é: o que faz com que uma prosa literária possa ser classificada como poética?”.

O volume traz oito ensaios, escritos entre 1905 e 1937, além de posfácios assinados Roxanne Covelo e Emily Kopley, estudiosas da obra da escritora inglesa.

Uma Prosa Apaixonada (Autêntica; Trad.: Tomaz Tadeu; R$ 87,80; R$ 61,90 o e-book). Previsão de lançamento: 14/7

Mrs. Dalloway Day em São Paulo

Continua após a publicidade

Nesta quarta-feira, 14, Virginia Woolf será celebrada em São Paulo com um chá e uma “festa”, em eventos organizados pela Editora Nós em parceria com a Livraria da Tarde e Macondo Plantas e Afins e com a The School of Life Brasil.

Foi numa quarta-feira de meados de junho que a autora situa seu romance mais famoso, Mrs. Dalloway. Confira a programação:

17h: Chá da Tarde na Macondo!

Parceria da Editora Nós, Livraria da Tarde e Macondo Plantas e Afins

Rua Harmonia, 921 - Vila Madalena

19h: Dalloway Day: Festa do Vestido Novo!

O tema será o conto que Virginia escreveu durante a criação de Mrs. Dalloway, no qual ela retrata uma mulher que tem que escolher um vestido novo para ir à uma festa. O encontro terá a participação de Simone Paulino, escritora e editora da Nós, Juliana Mota, jornalista especializada em moda, e Marcia Miyamoto, professora da TSOL.

Continua após a publicidade

The School Of Life (Rua Medeiros de Albuquerque, 60 - Vila Madalena)