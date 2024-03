Paul McCartney e Ringo Starr assistem a desfile na Semana de Moda de Paris

PARIS, FRANÇA / AFP - Os Beatles Paul McCartney e Ringo Starr assistiram nesta segunda-feira, 4, ao desfile de Stella McCartney em Paris, uma apresentação que defendeu uma moda com responsabilidade ambiental.

O cantor de rock britânico Paul McCartney, a modelo e atriz norte-americana Paris Jackson, o músico de rock britânico Ringo Star e sua mulher, a atriz norte-americana Barbara Bach, comparecem ao desfile de Stella McCartney na Semana de Moda de Paris. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Defensora dos animais e do meio ambiente, Stella McCartney chamou o mundo da moda a “acordar”, durante um desfile no qual reivindicou que 90% das matérias-primas da coleção são eco-responsáveis, começando pelo couro vegano das bolsas.

A criadora multiplicou as roupas com “proporções exageradas”, muito estruturadas, e os vestidos de festa com materiais nobres, porém mais excêntricos do que o habitual. Sobre os materiais, a estilista disse que busca “soluções que permitam não distinguir a diferença a olho nu”, como um conjunto de couro sintético branco.

Modelo desfila uma criação de Stella McCartney na Semana de Moda de Paris. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Depois dos dias de chuva em Paris, o sol brilhou para o desfile, sob a claraboia do Parc André Citroën, na presença especial de uma infinidade de celebridades e amigos. Na passarela, várias “filhas de”, como Lily Moss, filha da supermodelo Kate Moss.

Lila Moss, filha da supermodelo Kate Moss, na passarela de Stella McCartney em Paris. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP / Scott A Garfitt/Invision/AP

Stella McCartney, que fundou sua marca homônima em 2001, depois de trabalhar na Chloé, deixou Londres para apresentar seus desfiles em Paris, seguindo o exemplo de Alexander McQueen e Victoria Beckham.