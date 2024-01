Museu do Holocausto promove mudanças para reduzir selfies nos EUA

THE NEW YORK TIMES - Estudantes em excursões escolares a um museu do Holocausto nos arredores de Detroit ficaram fascinados por uma exibição chamativa: o uniforme preto de oficial nazista com uma braçadeira e uma suástica vermelha, armas e um chicote.

Uniforme nazista exposto no Zekelman Holocaust Center Foto: Jerry Zolynsky via The New York Times

“Não quero que vejam este uniforme sem encarar a verdade sobre as pessoas que usaram esses uniformes”, disse Mark Mulder, curador do museu e estudioso do que se chama de imagens de atrocidades.

Da mesma forma, o museu reorganizou uma pilha de bandeiras nazistas capturadas para ocultar as suásticas. E desapareceu completamente um retrato gigante de Hitler, onde alguns visitantes foram flagrados por câmeras de segurança fazendo a saudação nazista.

Enquanto o mundo assinala outro Dia em Memória do Holocausto no sábado, 27, comemorando a libertação de Auschwitz em 1945, alguns curadores de museus estão a reimaginar como apresentar as lições sombrias do genocídio nazista, ao mesmo tempo que se debatem com a forma como as gerações mais jovens, com pouca ligação a esses eventos cataclísmicos, se comportam em ambientes destinados a relembrar imenso sofrimento.

Controvérsias recentes chegaram às manchetes. Depois de visitantes terem postado selfies irreverentes no Memorial aos Judeus Assassinados da Europa, em Berlim, um crítico ofendido, o comediante israelense-alemão Shahak Shapira, republicou 12 delas como Yolocaust, [referência à sigla em inglês Yolo, “You Only Live Once”] para “só se vive uma vez”, inserindo fundos de cadáveres.

Zekelman Holocaust Center, em Farmington Hills, Michigan, Estados Unidos Foto: Justin Maconochie via The New York Times

Vários anos atrás, funcionários do museu de Auschwitz, o antigo campo de extermínio, ficaram preocupados com o fato de os visitantes tirarem selfies deles mesmos se equilibrando como ginastas nos trilhos do trem que trouxeram vagões cheios de judeus para o campo. O museu postou uma mensagem nas redes sociais em resposta.

“Quando você vier ao @AuschwitzMuseum, lembre-se de que está no local onde mais de 1 milhão de pessoas foram mortas”, dizia o post. “Respeite a memória deles. Há lugares melhores para aprender a andar sobre uma trave de equilíbrio do que o local que simboliza a deportação de centenas de milhares de pessoas para a morte.”

No entanto, a selfie e outras imagens nas redes sociais não estão prestes a desaparecer, e alguns especialistas sugerem que tais fotos, tiradas com respeito, contribuem muito para ligar o visitante à experiência de confrontar uma história de perda tão angustiante.

Em 2019, a revista Holocaust Studies publicou um artigo, “Instagram and Auschwitz”, de dois acadêmicos de mídia britânicos, Gemma Commane e Rebekah Potton, que argumentaram que o envolvimento online dos jovens em locais de trauma abre “caminhos importantes para debates sobre a memória do Holocausto, mas também um espaço onde as imagens continuam a gerar visibilidade dos horrores do Holocausto.”

As redes sociais, acrescentaram, “podem até dar aos jovens uma voz e um lugar em debates, dos quais eles podem sentir que não podem participar em contextos mais formais”.

Foto de uniforme nazista que gerava selfies irreverentes antes de fotos retratando os horrores do holocausto serem colocadas à sua frente. Foto: The Zekelman Holocaust Center via The New York Times

O Zekelman Holocaust Center convida seus visitantes a tirar fotos enquanto visitam o museu e publicá-las nas redes sociais. Mas o museu - cujo edifício pretende evocar a arquitetura de um campo de extermínio - tentou, através de uma remodelação abrangente de 31 milhões de dólares da sua exposição principal, refletir novas perspectivas numa era de redes sociais, sobre a melhor forma de recordar e compreender acontecimentos históricos dolorosos.

As atrocidades nazistas dificilmente são subestimadas na exposição, que abre formalmente no domingo, mas as imagens das vítimas massacradas e, especialmente, as dos perpetradores, são apresentadas de forma mais seletiva, disse o rabino Eli Mayerfeld, CEO do museu.

“São pessoas com famílias, que jogaram xadrez e tomaram decisões para assassinar milhões de judeus”, disse ele. Mas, acrescentou, “queremos dedicar o espaço tanto quanto possível às vítimas e aos sobreviventes, para lhes dar voz e fazer com que contem a sua história”.

O museu, fundado em 1981 e reconstruído em 2003, reuniu cerca de 800 depoimentos, 60 deles de sobreviventes residentes em Michigan, que aparecem na nova exposição. Uma delas, Zita Weber, ainda adolescente, chegou com a família a Auschwitz vinda da Checoslováquia no final do verão de 1944. Um irmão e a mãe foram para as câmaras de gás. Ela foi colocada para trabalhar separando objetos de valor, experiência que ela relembra em uma citação projetada no chão: “Eu estava a poucos metros do crematório e o cheiro era outra coisa”.

Mas, ele disse: “Você não precisa mostrar aos alunos da oitava série pilhas de cadáveres para que eles saibam que o assassinato de 6 milhões de pessoas foi errado”.

Essa é a forma de manter o foco primário em como foi para as vítimas, disse Paul Williams, da Ralph Appelbaum Associates, um importante designer de museus que também trabalhou no Museu Memorial do Holocausto dos EUA, em Washington, e no novo Centro Presidencial Obama, em Chicago.

Williams, que escreveu o livro de 2007, Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities, disse que passou um tempo estudando o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro, no local do destruído World Trade Center na cidade de Nova York, onde foi decidido, após debate, pela redução das imagens dos 19 terroristas a miniaturas do tamanho de um selo.

Em Michigan, evitar a glorificação do que ele chamou de “a estética do fascismo” foi parcialmente responsável pela remoção de um retrato de Hitler de seis metros de altura que atraiu algumas saudações.

Foto tirada dentro do Zekelman Holocaust Center Foto: Owen Kaufman via The New York Times

A enorme imagem deixou Gabriella Burman, diretora de marketing do museu, inquieta. Sua avó, que sobreviveu a Auschwitz, mas nunca discutiu sua provação, sempre cobria seu número de identificação tatuado com um curativo, lembrou ela.

Burman disse que mesmo sendo funcionária do museu, ela desviava os olhos ao passar pelo retrato de Hitler. “Eu odiava olhar para o rosto dele”, disse ela.

Susan Crane, professora de história europeia moderna na Universidade do Arizona, defendeu a repatriação de fotografias de atrocidades do Holocausto para os seus países de origem, de modo a evitar a sua “redução a objetos atrozes de atenção banal”.

Algumas imagens, Mulder concordou, “são tão usadas que se tornam quase papel de parede”. Mas ele disse que seus próprios estudos descobriram que tais materiais poderiam ser úteis se apresentados de maneira adequada.

A solução do museu foi contextualizar artefatos como o uniforme nazista exibido, que já foi usado por um líder do Sicherheitsdienst, ou serviço de segurança.

Os visitantes não estão proibidos de tirar selfies em frente à vitrine, mas agora é um pouco diferente devido à presença de imagens das pessoas que foram mortas, disse Mayerfeld.

“Quando você olha para o uniforme”, disse ele, “você também é forçado a ver as fotos”.

O artigo acima foi publicado originalmente no The New York Times. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.