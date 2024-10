A voz de Liam Payne é a primeira que se ouve no single de estreia da banda One Direction, What Makes You Beautiful, sobre um riff de guitarra, um cowbell e então, Payne. “Você é insegura, não sabe por quê / Você chama atenção quando entra pela porta” ele canta. E te passa a mensagem de que te apoia, garota, e que você deveria gostar um pouco mais de si mesma.

Payne, que morreu na quarta-feira após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, Argentina, aos 31 anos, também era a última voz solo no último single da banda, History, abrindo e fechando efetivamente a carreira de uma das maiores boy bands de todos os tempos.

O grupo One Direction, da esquerda à direita, foi formado por Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson e Harry Styles Foto: Yui Mok/AP

Embora as circunstâncias exatas de sua morte ainda não estejam claras - a polícia de Buenos Aires disse em um comunicado que Payne havia pulado do balcão de seu quarto, embora não tenham dado detalhes sobre como isso aconteceu ou se foi intencional - em vida, Payne foi uma parte fundamental da primeira boy band da Internet, uma que garantiu um lugar indelével nos corações dos fãs millenials e da geração Z.

Como o One Direction surgiu

PUBLICIDADE Antes do One Direction se tornar o One Direction, seus membros fizeram teste para o The X Factor do Reino Unido separadamente. Os jurados decidiram colocar cinco rapazes promissores, mas ainda não excelentes, em um grupo. Os escolhidos eram Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Payne, que juntos terminaram em terceiro na competição de 2010.

Como o editor colaborador da Rolling Stone, Rob Sheffield, observa, foi uma maneira “sem precedentes” para uma boy band começar. “Eles foram designados para estarem juntos. E você não espera longevidade dessa situação. Honestamente, você nem espera que um bom disco pop saia dessa situação”, diz ele.

E, ainda assim, não só funcionou, mas o One Direction essencialmente criou “um novo formato para o estrelato do pop”. O programa permitiu aos fãs acompanhar desde o primeiro dia sua carreira antes de seu lançamento oficial em 2011 com What Makes You Beautiful.

Publicidade

Os fãs poderiam usar plataformas de mídia social em ascensão como Twitter e Tumblr para encontrar uma comunidade, chamar atenção para o grupo e, nos primeiros dias, conversar diretamente com os membros. “Honestamente, fiz um Twitter para poder acompanhar o One Direction, e foi assim que fiz tantos amigos diferentes”, diz Gabrielle Kopera, de 28 anos, uma fã da Califórnia que se lembra da banda organizando transmissões ao vivo e chats. “Às vezes eles respondiam algo e era muito divertido. Sinto que essa interação com os fãs nem acontece mais”.

Essa sensação de acessibilidade reforçou a personalidade do grupo e sua relação com os fãs, diz Maura Johnston, que escreve sobre música e é instrutora adjunta do Boston College. “O fato de que eles apareceram nesse programa de TV britânico e se tornaram esse fenômeno mundial... não acho que isso teria acontecido de maneira tão aguda, rápida e tão imersiva sem as redes sociais, sem o Twitter ou sem que as pessoas pudessem se mobilizar em todo o mundo”, diz ela.

Liam Payne Cantor morreu em Buenos Aires na quarta-feira, 16, aos 31 anos Foto: Rich Fury/Invision/AP

One Direction e seus fãs

O público millennial e da geração Z praticamente cresceu com o One Direction, mas a banda era realmente onipresente. Isso, diz Johnston, é pelo menos parcialmente atribuível a chegar em um ambiente midiático muito diferente do atual. “Estava muito mais concentrado”, ela diz sobre os primeiros anos da década de 2010.

“A classificação algorítmica das coisas não tinha tido tanto sucesso. Então, havia um foco mais amplo e de massa. Eles foram um dos últimos suspiros desse fenômeno de massa, que qualquer pessoa de qualquer idade, mesmo que não fosse fã, tinha que prestar atenção”. Mas é preciso mais do que onipresença para cultivar uma base de fãs leais. E havia inúmeras razões pelas quais os ouvintes se sentiam atraídos pelo One Direction. “Eram cinco personalidades musicais muito diferentes, junto com cinco personalidades muito diferentes”, diz Sheffield.

Publicidade

Esse sentimento foi refletido nas massas de fãs que se reuniram na quarta-feira do lado de fora do Hotel Casa Sur em Buenos Aires, alimentando um florescente monumento improvisado com flores, velas e bilhetes enquanto a polícia fazia a segurança do local. “Desde pequena sempre gostei do One Direction”, disse Juana Relh, uma fã de 18 anos, fora do hotel. “Ver que (Payne) morreu e que nunca mais pode haver um encontro dos meninos é inacreditável, me mata”.

O lugar de Liam Payne na banda e seu legado

Payne era uma espécie de irmão mais velho “melancólico” no One Direction, diz Johnston. Ele também coescreveu muitas músicas, especialmente nos últimos anos de sua carreira, como What A Feeling e Fireproof. “Ele era a força fundamental da banda”, diz Johnston.

Em uma homenagem no Instagram, Tomlinson chamou Payne de “a parte mais vital do One Direction”. “Sua experiência desde pequeno, seu ouvido perfeito, sua presença de palco, seu dom para a escrita. A lista continua. Obrigado por nos moldar Liam”, escreveu ele.

“Sempre lembro que ele era o responsável e o sensato do grupo”, diz Kopera.

Payne havia falado recentemente sobre sua luta contra o alcoolismo, postando um vídeo no YouTube em julho de 2023 onde disse que estava sóbrio havia seis meses após receber tratamento.

A polícia de Buenos Aires disse que encontrou clonazepam, um depressor do sistema nervoso central, e outras drogas de venda livre no quarto de hotel de Payne, junto com uma garrafa de whisky no pátio onde foi encontrado.

“Ver o que aconteceu com Liam te faz se sentir ainda mais triste, parece que ele precisava de ajuda”, diz Kopera. “E é tão assustador pensar em como a indústria do entretenimento pode simplesmente devorar os artistas”.

Publicidade

Carreira solo de Liam Payne

Após a banda se dissolver em 2016, a carreira solo de Payne, um único álbum R&B em 2019 intitulado LP1, e uma série de singles aqui e ali, nunca decolou da mesma maneira que a de alguns de seus companheiros de banda. Ele era “o menos bem-sucedido”, diz Sheffield. “É seguro dizer que nos termos que buscava, realmente não encontrou o que queria fazer.”

“É difícil passar de ser um membro de uma boy band para ser uma estrela do pop”, diz Johnston. Nos shows solo de Payne, Sheffield explica: “Ele mostrava uma pequena montagem do One Direction atuando, que é o tipo de coisa que você não faz quando começa como solo. Mas os fãs entenderam que aquela é uma declaração muito generosa com ele dizendo: ‘Sim, você está aqui por essa história que compartilhamos, e eu estou aqui por essa mesma história’”.

Apesar das lutas de Payne e da tragédia de sua morte, Kopera confia que “seu legado sempre apontará para o One Direction”. Para os fãs, isso também é verdade. “Quando olho para trás e vejo o One Direction, penso que essa foi a minha infância. One Direction foi a trilha sonora da minha infância, e estou muito grata por isso”, diz ela. “Eles eram realmente apenas um grupo de caras normais.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.