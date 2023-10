Crítica: Rod Stewart entrega os clássicos, mas faz duetos dispensáveis com Ivete Sangalo em SP

Rod Stewart e Ivete Sangalo se apresentaram no Allianz Parque, em São Paulo, na noite deste sábado, 30. A ideia de reunir um ícone do rock inglês a uma estrela do axé soou estranha desde que o projeto “Legends In Concert” foi anunciado. Na prática, foi mais estranho ainda. A escolha de Ivete Sangalo para abrir o show de Rod Stewart e performar um par de duetos com o britânico ao final do show mais pareceu uma peça de marketing para a cantora baiana do que qualquer tentativa de promover a música brasileira ou unir gêneros musicais tão distintos.

“Veveta” subiu ao palco para dividir os vocais com Sir Rod na balada Sailing, lançada em 1975, e na dançante Do Ya Think I’m Sexy, de 1978 – cuja melodia, como todos sabem, é sugada da canção Taj Mahal, de Jorge Ben Jor. Melhor seria, porém, se alguém tivesse evitado o encontro, que soou enfadonho e forçado. Financeiramente, apenas, é que a parceria pode ter surtido algum efeito expressivo: 35 mil ingressos foram vendidos (sold out) e o público lotou o estádio do Palmeiras.

Após abrir o show do cantor britânico, Ivete subiu ao palco para duas canções com o artista na noite deste sábado, 30, no Allianz Parque. Foto: Stephan Solon/Divulgação

Brilho, nostalgia e um arsenal de hits

O local foi o mesmo onde o astro britânico já se apresentou em outras três ocasiões: em 1989, 2008 e 2015 – num total de 16 shows no Brasil, o primeiro deles sendo no Rock In Rio de 1985. Em 1994, Rod fez história na praia de Copacabana com um show gratuito que atraiu cerca de 3,5 milhões de pessoas, de acordo com o Guinness Book. A apresentação deste sábado, porém, pode ter sido a última do cantor de 78 anos no país. Recentemente, ele disse que não queria mais fazer turnês de rock n’ roll. “Eu quero fazer algo diferente. Parece o fim de uma era. Todas as coisas devem chegar ao fim. Não estou me aposentando e ainda amo cantar, só estou em busca de algo novo”, contou ao Daily Record.

Tal como uma figura que emergira diretamente da década de 1980, Rod Stewart subiu ao palco do Allianz Parque, às 21h30, vestindo um terno brilhante que destacava seus tradicionais cabelos louros e espetados. Ao fundo, a batida pegajosa e sensual de Addicted To Love, cover de Robert Palmer, aparece em arranjo semelhante ao original, incrementada pelos vocais das belas e talentosas moças que abrilhantam sua excelente banda de apoio – todas com semblante sério, emulando o videoclipe de Palmer.

Rod Stewart em show no Allianz Parque em 30 de setembro de 2023 Foto: STEPHAN SOLON/DIVULGAÇÃO

Não foi uma escolha que, digamos, empolgou logo de cara o público, majoritariamente na faixa dos 50 e 60 anos. A euforia veio com as animadas You Wear It Well, com show à parte da violinista J’Anna Jacoby, e Oh La La, pérola para os fãs dos Faces, banda a qual Rod fez parte entre 1969 e 1975 – uma escolha inusitada, já que a gravação original é cantada por Ronnie Wood, anos antes deste integrar os Rolling Stones.

“Obrigado, nós vamos tocar duas horas!”, avisou Rod, sem tempo para conversa mole. A chuva de hits veio amparada por uma produção caprichada que complementou um espetáculo repleto de homenagens – a Tina Turner, em It Takes Two; a Christine McVie, no blues I’d Rather Go Blind; ao povo ucraniano, em Rhythm Of My Heart; e até ao Celtic FC, clube do coração de Rod, em You’re In My Heart –, todas entrelaçadas a um punhado de clássicos autorais de Stewart, como Maggie May, Young Turks , Baby Jane e Forever Young, além de uma série de covers habituais de seu repertório e que sua singular voz rouca ajudou a eternizar: The First Cut Is The Deepest (Cat Stevens), Have I Told You Lately (Van Morrison), I Don’t Want To Talk About It (Crazy Horse), dentre outros. Ficou faltando, porém, a versão de Have You Ever Seen The Rain?, que seria uma escolha apropriada para noite chuvosa na capital paulista.

Micareta no lugar errado

No momento em que Ivete Sangalo terminava de cantar o hit Sorte Grande (Poeira), ficou claro: azar grande do público que precisou testemunhar a destoada apresentação da cantora baiana, que abriu os trabalhos com Cria da Ivete, música cuja temática é a bebedeira entre um grupo de amigas “gostosas, experientes e perigosas”.

Ivete Sangalo durante show que precedeu apresentação de Rod Stewart no Allianz Parque Foto: STEPHAN SOLON/DIVULGAÇÃO

A artista, que acaba de anunciar uma mega turnê celebrando 30 anos de carreira, é figura onipresente na televisão, seja em novelas, filmes, propagandas ou programas de variedades. Seu último álbum de estúdio, Onda Boa com Ivete, foi lançado em 2022.

“Rod não vai ficar impactado com essa mulher?”, brincou Ivete, falando de si mesma na terceira pessoa, após emendar outros sucessos como Festa, Tempo de Alegria e Acelera Aê. “Rod está completamente apaixonado por mim”, falou mais tarde.

A Rainha do Axé, que disse ser fã do roqueiro, tentou superar o repertório inadequado e a falta de interesse do público com notável simpatia e boas coreografias, mas sem sucesso. Não era noite para micareta.

Rod Stewart e Ivete Sangalo

O encontro entre a dupla de artistas foi anunciado em 10 de abril deste ano. A apresentação faz parte do projeto Legends In Concert, que quer reunir algumas das maiores estrelas da música mundial em encontros inéditos.

Setlist do show de Rod Stewart no Allianz Parque (30/09/2023)

Addicted to Love

Wear It Well

Ooh La La

Infatuation

Young Turks

Baby Jane

Forever Young

First Cut

You’re In My Heart

Maggie

Rather Go Blind

Downtown Train

Rhythm of My Heart

I’m Every Woman

Talk About It

Have I Told You

Lady Marmalade

Some Guys

It Takes 2

Sexy

Sailing

Setlist do show de Ivete Sangalo no Allianz Parque (30/09/2023)