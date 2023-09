Vai ver Rod Stewart e Ivete Sangalo no Allianz Parque? Veja serviço e dicas de passeio na região

Uma dupla que poucos poderiam imaginar. Ivete Sangalo e Rod Stewart na mesma noite, neste sábado, 30, no mesmo Allianz Parque. Ela canta primeiro, às 19h15, fazendo uma espécie de abertura de luxo. Ele vem logo depois, às 21h, com um show grandioso previsto para seguir até às 23h ou um pouco mais. Geneticamente falando, Rod e Ivete não têm muito em comum. Antes de ser esse romântico sedutor, de Sailing ou Baby Jane, surgiu no rock and roll dos anos 70, como o grupo de Jeff Beck e o Faces (que o Black Crowes não cansa de imitar). Ela vem da música baiana, da axé music, sem grande traquejo com o rock, mas com uma frente romântica também.

Rod Stewart, em show de 2020 Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

A apresentação faz parte do projeto Legends In Concert, que quer reunir algumas das maiores estrelas da música mundial em encontros inéditos. Os ingressos estão sendo vendidos ainda, a preços que variam entre R$ 320 e R$ 1100. O repertório dos artistas não foi divulgado, mas sabe-se que vão concentrar os maiores hits de suas carreiras para shows ligeiramente mais curtos daqueles que fazem em suas turnês normais. E, ao final do show de Rod Stewart, Ivete subirá ao palco para fazerem duas ou três canções juntos, também mantidas sob sigilo.

Ivete Sangalo Foto: KELLY FUNARO

Stewart vai cantar, certamente, faixas como Maggie May, I Don’t Want to Talk About It, Sailing, Young Turks, Baby Jane, Tonight is The Night. e tantas outras que fazem os fãs se dividirem entre momentos mais animados e outras mais românticas.

Serviço:

Allianz Parque

Continua após a publicidade

Abertura de portões: 16h30

Show Ivete Sangalo: 19h15

Show Rod Stewart: 21h

Pré-venda:

Ingressos:

Diamante: R$1.100

Diamante meia-entrada: R$550

Continua após a publicidade

Ouro: R$920

Ouro meia-entrada: R$460

Prata: R$760

Prata meia-entrada: R$380

Bronze: R$680

Bronze meia entrada: R$340

Nível 1 lateral: R$720

Continua após a publicidade

Nível 1 lateral meia-entrada: R$360

Nível 1 central: R$600

Nível 1 central meia-entrada: R$300

Superior: R$320

Superior meia-entrada: R$160

Allianz Park: Avenida Francisco Matarazzo, 1705

R. Palestra Itália, 200

Continua após a publicidade

Clique aqui para ver aqui como chegar ao Allianz Park

Como estacionar

A loucura dos shows no Allianz deixa a região bem congestionada. Muitas pessoas estacionam nas vagas do Bourbon Shopping, pagando em torno de R$ 35 depois de três horas. Outra opção, mais confortável mas que requer também paciência, são as vagas do próprio Allianz, que podem ser reservadas a qualquer momento pelo site da empresa estapar.com.br. Ali, uma vaga comum sai por R$ 120 e uma vaga vip, com manobrista e acesso aos camarotes: R$ 400

Endereço:

Estapar: R. Padre Antônio Tomás, 72





Continua após a publicidade

Petí

Uma boa opção de gastronomia moderna e com ingredientes frescos e orgânicos na região é o Petí -- que chegou a fechar, antes da pandemia, por conta de um incêndio. A casa tem uma proposta de culinária moderna com ingredientes sazonais, com pratos que mudam a cada 20 dias. A casa é daquelas com um couvert que vale a pena, com pães artesanais e manteiga com flor de sal (R$ 6). O menu completo, que muda sempre, varia entre R$ 85 e R$ 100. Agora, nesta semana, vale ir de arroz cremoso de cenoura orgânica (R$ 85) com opção de mousse de baunilha com coulis de morango. Prefere carne? A casa tem um imperdível peito wagyu braseado (R$ 95). Consulte as redes da casa para ver o menu atual.

Onde: R. Cotoxó, 110, Pompeia. 3873-0099. 12h/15h (fecha seg.).

Prato do restaurante Petí Foto: GABRIELA BILO/ ESTADAO CONTEUDO

Santiago Padaria Artesanal

Tiago Saraiva e Lucas Alves também começaram da cozinha de casa a preparar seus próprios pães, mas logo a coisa começou a crescer e não deu outra. Abriram a Santiago, em Perdizes, em um casarão cheio de personalidade. Assim como a maioria das artesanais, a padaria tem cardápio rotativo, mas alguns pães são pedidas certeiras, como o pão de alecrim -- que vem com um sal grosso na casca que faz toda a diferença no sabor.

Onde: R. Tavares Bastos, 750, Perdizes. 7h/19h (dom., 8h/18h; fecha seg.)

Continua após a publicidade

MiCi Restaurante

Comida brasileira contemporânea, bem pensada e que foge do óbvio, com alguns pratos que mostram a criatividade certeira da chef Cintia Piubelli. Dentre as pedidas certeiras, vá de moqueca de pirarucu ou de costela suína -- o prato que mais vemos sair por lá. E, pra fechar, uma sobremesa de se apaixonar: mil folhas de ganache de cenoura e de chocolate.

A barmaid Michele Reis, do MiCi Foto: JF DIORIO / ESTADÃO

Onde: R. Min. Ferreira Alves, 244, Perdizes. 3871-5294. 12h/23h (ter. e qua.; 12h/15h e 19h/22h30; dom., 12h30/16h; fecha seg.).





Leggera

Simplicidade, leveza, constância e ótimos ingredientes. Estes são os trunfos da Leggera, pizzaria certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana, comandada pelo experiente e estudioso André Guidon -- pizzaria, aliás, que conquistou o pódio com sua margherita em Paladar. Delicadas e potentes, são produzidas com farinha italiana, com fermentação natural, que resulta em uma massa elástica e macia, de bordas altas, perfeita para acomodar o molho de tomate vermelho de cor intensa e sabor suave. A margherita, que foi a grande premiada em um teste de Paladar, é a melhor -- e sai por R$ 48.

Pizza de beringela da Leggera Foto: DANIEL TEIXEIRA/ ESTADÃO

Onde: R. Diana, 80, Perdizes. 19h/23h (6ª e sáb., 19h/23h30, dom., 19h/22h; fecha às 2ª). Delivery pelo iFood e pelo WhatsApp (11) 3862-2581.