Por que Brian May nunca gostou da colaboração entre Queen e David Bowie em ‘Under Pressure’?

Under Pressure foi uma música de grande sucesso para Queen e David Bowie, mas o guitarrista da banda britânica, Brian May, nunca ficou totalmente satisfeito com o resultado da gravação.

Em entrevista à Total Guitar, o fundador do Queen refletiu sobre o dueto de 1981 e disse que Bowie removeu algumas de suas partes de guitarra da versão final.

May, de 76 anos, explicou que versão inicial da música “soava como The Who” e era “massivamente impulsionada por acordes” - aspecto que ele gostava.

Queen / David Bowie Foto: Reprodução/Queen-David Bowie

"Eu estava radiante porque eu gostava de The Who. Lembro de ter dito ao David [Bowie], 'Ah, parece com The Who, não parece?' Ele diz, 'É, mas não vai parecer com The Who quando eu terminar com isso!'", relembrou May. O integrante da banda descreveu a colaboração como "muito difícil" pois cada músico chegava com "ideias diferentes de como deveria ser a mixagem".

“Então basicamente foi o Freddie [Mercury] e o David lutando no estúdio pela mixagem. E o que aconteceu na mixagem foi que a maior parte daquela guitarra pesada foi perdida”, explicou.

Apesar de saber o quanto o público se conectava com Under Pressure, May admitiu: “Nunca gostei dela, para ser honesto, da maneira como foi mixada. Mas reconheço que funciona. É um ponto de vista, e é muito bem feito. E as pessoas adoram.”

Under Pressure provou ser um clássico influente - a música recebeu versões cover de artistas como My Chemical Romance e Shawn Mendes, e foi sampleada de forma controversa no hit Ice Ice Baby, do Vanilla Ice, de 1990.