Quem foi a esposa de Agnaldo Rayol?

Em uma postagem no Instagram de 2021, ele comemorou o aniversário da mulher, celebrado no dia 18 de fevereiro. Escreveu, na legenda: “Meu anjo da guarda, minha companheira há mais de 50 anos! Que Deus a proteja sempre. Poder compartilhar a vida com você é uma grande benção! Te amo”.

Segundo a Quem, a mulher do cantor foi diagnosticada com Mal de Alzheimer, o que agravou os problemas de saúde mental que Rayol enfrentava desde 2017. Depois do avanço da doença de Maria, ele se tornou mais recluso. Conforme o Estadão apurou, Maria já morreu, mas não há mais informações sobre quando isso ocorreu.