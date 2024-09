Setlist de Ney Matogrosso no Rock in Rio 2024: Veja as músicas do show

O cantor Ney Matogrosso sobe ao Palco Sunset do Rock in Rio neste domingo, 22, último dia do festival. Ele também cantou no evento no sábado, 21, no inédito Dia Brasil, dedicado apenas a atrações nacionais.

PUBLICIDADE Ney se apresentou no show Pra Sempre MPB ao lado de nomes como BaianaSystem, Carlinhos Brown e Daniela Mercury. Em agosto, o artista levou a aguardada turnê Bloco na Rua – Ginga pra Dar & Vender ao Allianz Parque, em São Paulo. O show foi uma espécie de “extensão” de Bloco na Rua, turnê que excursiona desde 2019.

Na ocasião, ele inclui duas novidades no setlist: Balada do Louco e Pro Dia Nascer Feliz - essa última, um das músicas símbolos da primeira edição do festival. Ney não anunciou quais músicas pretende tocar no Rock in Rio, mas é possível ter uma ideia com base nas que foram apresentadas no show da capital paulista.

Ney Matogrosso durante show no Allianz Parque. Ele se apresenta no Rock in Rio neste domingo, 22. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Setlist de músicas que Ney Matogrosso cantou no Rock in Rio 2024