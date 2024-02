“Esse não é o jeito de se divertir”. Tom Jones brinca e canta sobre festas e a juventude em Mama Told Me Not to Come, uma versão de 1999 em parceria com a banda Stereophonics, mas, em 2024, parece ter, ainda mais, certeza do jeito certo de se divertir.

Aos 83 anos, a voz do cantor continua robusta e cristalina como sempre. Mais do que ainda possuir a técnica para novos lançamentos, Jones possui a potência: segue se apresentando em shows com performances extremamente elogiadas pela crítica internacional.

Em abril, ele promete trazer essa força também ao Brasil com uma apresentação única marcada no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 17. Ainda há ingressos. Confira aqui.