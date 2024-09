O músico Tom Zé, 87, sofreu uma queda e foi hospitalizado em São Paulo. A informação foi confirmada pela equipe do cantor no perfil oficial no Instagram nesta segunda-feira, 23. Segundo as informações, o acidente ocorreu na casa do artista.

A equipe afirmou que Tom Zé é cuidado por “médicos competentes e dedicados”. “Logo o teremos saudável e entregue a essa música, essa arte que é sua alegria e a nossa também”, disse. O músico mandou “um abraço” para os fãs. “[Ele] espera encontrá-los em breve, num palco e plateia que formam a mesma unidade corajosa e amorosa – rima verdadeira e proposital.”

Tom Zé sofre queda e é internado em São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão