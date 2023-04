Morre Al Jaffee, veterano cartunista da revista Mad, aos 102 anos

Al Jaffee, um cartunista que persistiu quando a tendência na publicação de revistas estava se esgotando, criando assim um dos recursos mais reconhecidos e duradouros da revista Mad, morreu na segunda-feira em Manhattan. Ele tinha 102 anos.

Sua morte, em um hospital, foi causada por falência múltipla de órgãos, disse sua neta Fani Thomson.

Foi em 1964 que Jaffee criou a dobradura da Mad, um recurso de ilustração com texto no interior da contracapa da revista que parecia à primeira vista transmitir uma mensagem direta. Quando a página era dobrada em três, no entanto, tanto a ilustração quanto o texto eram transformados em algo totalmente diferente e inesperado, muitas vezes com uma mensagem de tendência liberal ou que desafiava a autoridade.

O artista Al Jaffee em seu estúdio, em Manhattan, em 2013 Foto: Nicole Bengiveno / NYT

Por exemplo, a dobra da edição de novembro de 2001 perguntava: “Que experiência de alteração da mente está deixando cada vez mais pessoas fora de contato com a realidade?” A ilustração desdobrada mostrava uma multidão de pessoas inalando várias substâncias. Mas quando dobrada, a imagem se transformava na mesa do âncora da Fox News.

A primeira dobra, na edição de abril de 1964 (nº 86), zombava do registro civil de Elizabeth Taylor: desdobrada, ela está com Richard Burton; dobrada, ela o trocava por outro cara. Ninguém, especialmente Jaffee, esperava que essa dobra fosse seguida por centenas mais.

“Era para ser realmente um trabalho único”, disse ele em uma entrevista de 1993 ao The Kansas City Star. “Mas, por causa da demanda esmagadora de três ou quatro de meus parentes, ele passou para uma segunda vez e assim por diante.”

Esse “sem parar” se transformou em uma carreira que incluiu outras contribuições memoráveis para Mad, como um recurso “Respostas Cretinas para Perguntas Imbecis”, e que em 2007 lhe rendeu o prêmio máximo do cartum, o Reuben Award, colocando-o na companhia de Charles M. Schulz, Mort Walker, Gary Larson, Matt Groening e outros luminares do comércio.

Com a dobradura, a Mad estava virando uma tendência do setor de cabeça para baixo. “A Playboy, é claro, estava fazendo sua página central”, disse Jaffee ao Star. “A Life, em quase todas as edições, estava fazendo um gatefold de três ou quatro páginas mostrando como os dinossauros atravessavam a terra, esse tipo de coisa. Até a Sports Illustrated tinha desdobráveis.”

A famosa criação de Al Jaffee começa com um desenho que... Foto: Erik Jacobs / NYT

...se transforma em outro desenho. A primeira criação foi em 1964 Foto: Erik Jacobs / NYT

Mad foi em outra direção, literalmente, embora Jaffee disse em uma entrevista de 2008 ao The New York Times que inicialmente não esperava que o editor da revista, Al Feldstein, e o editor, William M. Gaines, aceitassem a ideia. “Tive uma ideia”, ele se lembra de ter dito a eles. “Acho uma ideia engraçada, mas não sei se vocês não vão comprá-la. Mas vou mostrar de qualquer maneira. E vocês podem não aceitar porque mutila a revista.”

Eles não só compraram como pediram mais, e a contracapa rapidamente se tornou território de Jaffee. Embora outros recursos regulares do Mad tenham mudado de artista ao longo dos anos, ninguém além de Jaffee desistiu por 55 anos.

Em meados de 2019, a revista anunciou que deixaria de imprimir edições cheias de novidades, exceto os especiais de fim de ano. Na edição especial que apareceu no final de 2019, o cartunista Johnny Sampson, com a bênção de Jaffee, tornou-se o único outro artista a desenhar uma dobra.

Quase tão duradouro quanto a dobradura foi a seção “Respostas cretinas para perguntas imbecis”, um compêndio contínuo do tipo de réplica que as pessoas nunca são rápidas ou corajosas o suficiente para lançar no calor do momento. “Tudo bem fumar?” pergunta um homem sentado diretamente sob uma placa de proibido fumar em um escritório. “Sim”, responde a recepcionista, “os sinais não se aplicam a analfabetos”.

Na vida real, no entanto, Jaffee era o oposto de um espertinho: um homem gentil e despretensioso cujo humor pessoal era transmitido com uma piscadela, não com um porrete. Ele enfeitou cada um de seus desenhos com um pequeno autorretrato, uma espécie de logotipo, com seu nome rabiscado no cabelo.

Rascunhos de desenhos de Al Jaffee, em 2008 Foto: Librado Romero / NYT

“Não é que Al não tenha ego”, disse Sam Viviano, diretor de arte da Mad, em 2008. “Você não desenha seu rosto em tudo que faz sem algum tipo de ego. Mas é um ego realmente saudável.”

Abraham Jaffee (mais tarde ele mudou legalmente seu nome para Allan) nasceu em 13 de março de 1921, em Savannah, Geórgia. Seus pais, ambos judeus, haviam imigrado da Lituânia, seu pai, Morris, chegando a Nova York em 1905 e sua mãe, Mildred, em 1913.

Quando Jaffee tinha 6 anos, sua mãe agitou a vida doméstica ao levar Al e seus três irmãos mais novos de volta para seu shtetl na Lituânia. A visita deveria durar um mês, mas se estendeu a um cabo de guerra entre os dois pais que durou seis anos, a maior parte dos quais Jaffe passou na Lituânia vivendo no que ele descreveu como condições do século 19. Mas havia uma espécie de fresta de esperança: Morris Jaffee enviava aos meninos pacotes de quadrinhos dominicais de jornais americanos, e Jaffe começou a encontrar seu talento artístico.

Seu pai finalmente o trouxe de volta aos Estados Unidos quando Jaffe tinha 12 anos. Com base em sua habilidade artística, ele foi admitido na primeira turma da High School of Music and Art em Nova York. Seus colegas de lá incluíam vários que mais tarde começariam Mad, mas isso ainda estava anos no futuro quando ele se formou em 1940, diretamente na era de ouro dos quadrinhos.

“Entrei em cena quando eles estavam comprando material original e, em uma explosão de criatividade sabe-se lá o quê, criei o Homem Inferior, que foi uma imitação descarada do Super-Homem”, disse Jaffee na entrevista de 2008. “Minha premissa básica era que ele lutava contra o crime e o mal, mas se isso se tornasse demais, ele entraria sorrateiramente em alguma cabine telefônica e vestiria roupas civis.”

Will Eisner, então emergindo como uma força na indústria de quadrinhos, comprou o longa, e Jaffee também trabalhou para Stan Lee, outro grande nome dos quadrinhos. Ele começou a contribuir para Mad em 1955, três anos depois de ter sido fundado por Gaines e Harvey Kurtzman, ex-colega de escola de Jaffee.

Quando Kurtzman deixou Mad em 1956 para tentar outros empreendimentos, incluindo a revista de curta duração Humbug, Jaffee o seguiu. Em 1958, ele estava de volta à Mad para ficar. Ele nunca fez parte da equipe da revista, no entanto; todo o seu trabalho era como freelancer.

Suas primeiras contribuições para Mad foram como escritor, embora ele estivesse aprimorando suas habilidades de ilustração em outros projetos, como Tall Tales, uma história em quadrinhos que ele desenhou de 1957 a 1963. Eventualmente, Mad fez dele um escritor-artista e, com a dobradura e “Snappy Answers” (um recurso que apareceu pela primeira vez em outubro de 1965), ele se tornou um dos regulares que definiram o estilo de Mad.

O impacto do truque dobrável de Jaffee ficou evidente em muitas imitações e homenagens ao longo dos anos, como o vídeo dobrável de Beck de sua música Girl em 2005.

Jaffee disse que frequentemente recebia pedidos de escolas de ensino médio que queriam criar uma dobra para o jornal da escola, pensando erroneamente que precisavam de sua permissão. “Eu escrevo de volta e digo: Você tem minha bênção, vá em frente e faça isso”, disse ele em 2008. “Ninguém pode registrar os direitos autorais de dobrar um pedaço de papel.”

Em 2020, Mad celebrou Jaffee com uma “Edição especial para todos os Jaffee”, repleta de seu trabalho. Era para marcar sua aposentadoria formal e incluía uma dobra que ele havia criado em 2014 em antecipação a essa eventualidade.

