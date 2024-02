Astro de ‘The White Lotus’ será Mozart em ‘Amadeus’; veja os primeiros detalhes da nova série

As gravações do seriado, que está sendo produzido pela Two Cities Television em associação com a Sky Studios, começam ainda neste ano. A produção conta com roteiro de Joe Barton e Julian Farino e Alice Seabright na direção.

A história da peça já foi adaptada em 1984 por Milos Forman. O filme foi vencedor de oito categorias no Oscar, incluindo a de Melhor Filme.