Estreias do streaming: ‘The New Look’, ‘House of Ninjas’ e Jennifer Lopez são destaques; veja lista

Uma série sobre dois dos maiores estilistas da história, a adaptação de um fenômeno literário adolescente e o retorno de uma grande franquia do cinema ao streaming. Estas são algumas das opções entre as estreias da semana em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Star+, Globoplay e HBO Max.

Entre os lançamentos, há filmes e séries para gostos variados. Confira alguns deles:

The New Look (Apple TV+)

Voltada para o mundo da moda, a série gira em torno da vida de estilistas famosos como Christian Dior (Ben Mendelsohn) e Coco Chanel (Juliette Binoche), mostrando a forma como deram o ponto de partida para a moda moderna e também lidaram com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A trama se passa em Paris, durante a ocupação nazista em território francês, e aborda histórias de romance, idealismo e principalmente design de roupas em meio a um cenário em que não é raro ouvir falar de bombas ou homens armados pelas ruas. A série também abordará personagens como Pierre Balmain e Cristóbal Balenciaga (este último também ganhou uma série sobre sua vida recentemente, disponível no Star+). Estreia: 14 de fevereiro de 2024.

This Is Me... Now (Amazon Prime Vídeo)

O filme, com direção de Dave Meyers, é lançado como um complemento do álbum de mesmo nome que será lançado simultaneamente por Jennifer Lopez, após quase uma década sem um novo disco completo.

Vendida como uma obra vinda de ”alma, coração e sonhos” da cantora, mescla momentos de uma sociedade normal e contemporânea, com cenas de casamento e festas entre amigos, passando por realidades paralelas mais sombrias ou fantasiosas, lembranças e outros ambientes.

Entre as participações, constam Sofía Vergara, Jennifer Lewis, Kim Petras, Post Malone, Fat Joe e Ben Affleck, seu marido na vida real. Estreia: 16 de fevereiro de 2024.

House Of Ninjas (Netflix)

Ao longo de oito episódios, a série japonesa gira em torno de uma família de uma antiga linhagem de ninjas que decidem largar a vida ‘nas sombras’ e tentar uma vida normal. Algumas reviravoltas inesperadas acontecem, como o surgimento de ataques usando toxinas em diversos cidadãos, fazendo com que precisem tomar a escolha de voltar à ação.

A partir daí, a família precisa se unir para ajudar a defender a segurança do país em relação a grupos conspiratórios e até mesmo infiltrados malignos nas forças policiais. Em meio, é claro, a muitas cenas de ação e habilidade extremamente ágeis com espadas. Estreia: 15 de fevereiro de 2024.

Fazendo Meu Filme (Amazon Prime Vídeo)

Inspirado no livro homônimo escrito por Paula Pimenta, o longa voltado para o público adolescente mostra a história de Fani, jovem que é aprovada para um intercâmbio, mas tem incertezas em relação ao que deixará para trás no Brasil: os amigos, o garoto em quem está interessada e a sensação de familiaridade com tudo que está acostumada.

Sem grandes pretensões além de ser um filme sobre uma jovem lidando com paixão, medo, ciúme e até rivalidade, o filme traz nomes como Bela Fernandes, Matheus Costa, Xande Valois, Giovanna Chaves e Samara Felippo no elenco. Estreia em 14 de fevereiro de 2024. Leia também Paula Pimenta: Leia entrevista da autora de 'Fazendo Meu Filme' ao 'Estadão'

Saga Crepúsculo (Netflix)

Já disponível em outras plataformas como Globoplay ou Amazon Prime Vídeo, o filme que marcou época entre as décadas de 2000 e 2010 chega com a saga completa na Netflix. Além do longa inicial, as sequências Lua Nova, Eclipse e Amanhecer (Parte 1 e Parte 2) desembarcam de uma vez à plataforma no dia 15 de fevereiro.

É uma boa sugestão para quem procura a nostalgia ou para quem tem interesse em entender o que havia por trás de um dos grandes fenômenos literários e cinematográficos de alguns anos atrás.

A história tem início com o romance entre Bella Swan (Kristen Stewart) e Edward Cullen (Robert Pattinson), que é um vampiro - não exatamente um daqueles tradicionais, à la Conde Drácula, mas um moderno, que, por exemplo, brilha no sol e tem superforça. O casal será submetido a diversas provações e terá que passar também por decisões que envolvem suas famílias e a vida com a qual estão acostumados. Destaque também para Jacob (Taylor Lautner), personagem que vira um lobisomem.